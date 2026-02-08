Как Украина создает собственное ПВО — Зеленский раскрыл детали

Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина только в начале собственного производства противовоздушной обороны. По его словам, в начале войны было всего 25 систем С-300 и несколько тысяч ракет.

Об этом глава государства рассказал на встрече со студентами Киевского авиационного института, передает Новини.LIVE.

ПВО Украины

Зеленский сообщил, что в 90-х годах в Киеве было 250 систем С-300. В течение нескольких лет Украина не производила собственных систем и ракет.

"Мы не производили С-300, у нас не было ракет. Вот что было там, немножко лежало, вот и лежало. То есть мы только на пути ПВО", — рассказал он.

Сейчас Украина имеет различные системы ПВО — Patriot, NASAMS, IRIS-T, Hawk и другие. Кроме того, страна строит собственную ПВО.

"И мы на пути и строим свои. Строим свою систему. Это очень непросто. У нас нет за плечами 100 лет, когда вся махина Советского Союза строила это ПВО. У нас нет. У нас с вами начало полномасштабной войны. И до этого, извините, но индустрии в Украине не было", — добавил глава государства.

