Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский объяснил, какие системы ПВО имеет Украина

Зеленский объяснил, какие системы ПВО имеет Украина

Ua ru
Дата публикации 8 февраля 2026 18:18
Как Украина создает собственное ПВО — Зеленский раскрыл детали
Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина только в начале собственного производства противовоздушной обороны. По его словам, в начале войны было всего 25 систем С-300 и несколько тысяч ракет.

Об этом глава государства рассказал на встрече со студентами Киевского авиационного института, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

ПВО Украины

Зеленский сообщил, что в 90-х годах в Киеве было 250 систем С-300. В течение нескольких лет Украина не производила собственных систем и ракет.

"Мы не производили С-300, у нас не было ракет. Вот что было там, немножко лежало, вот и лежало. То есть мы только на пути ПВО", — рассказал он.

Сейчас Украина имеет различные системы ПВО — Patriot, NASAMS, IRIS-T, Hawk и другие. Кроме того, страна строит собственную ПВО.

"И мы на пути и строим свои. Строим свою систему. Это очень непросто. У нас нет за плечами 100 лет, когда вся махина Советского Союза строила это ПВО. У нас нет. У нас с вами начало полномасштабной войны. И до этого, извините, но индустрии в Украине не было", — добавил глава государства.

Напомним, Зеленский объяснил, как Украина планирует развивать военную авиацию.

Кроме того, глава государства рассказал, что поможет вернуть граждан Украины домой.

Владимир Зеленский война Украина ПВО защита
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации