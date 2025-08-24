Відео
Головна Новини дня Зеленський пояснив, як залучити Росію до переговорів

Зеленський пояснив, як залучити Росію до переговорів

Ua ru
Дата публікації: 24 серпня 2025 15:31
Переговори з Росією — Зеленський зробив заяву
Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський пояснив, як залучити Росію до переговорів щодо закінчення війни. Він наголосив на необхідності тиску.

Про це український лідер повідомив у неділю, 24 серпня.

Переговори з Росією

Журналісти запитали в Зеленського, чи є якийсь прогрес в організації переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним.

"А може бути в цілому прогрес з росіянами? Вони ж нас тягнуть в регрес. Тут треба прагматично, щоб всі тиснули, аби відбулися ті чи інші дипломатичні формати", — відповів глава держави.

Нагадаємо, 23 серпня Зеленський у розмові з лідером Південно-Африканської Республіки підтвердив готовність зустрітися з Путіним.

А Президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що поки не відбудеться зустрічі Зеленського з російським диктатором.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
