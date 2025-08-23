Відео
Головна Новини дня Зеленський підтвердив лідеру ПАР готовність зустрічі з Путіним

Зеленський підтвердив лідеру ПАР готовність зустрічі з Путіним

Ua ru
Дата публікації: 23 серпня 2025 16:10
Зеленський заявив Рамафосі про готовність зустрітися з Путіним
Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з лідером Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою. Зокрема, глава держави підтвердив готовність зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це український лідер повідомив у Telegram у суботу, 23 серпня.

Читайте також:

Розмова Зеленського з Рамафосою

Зеленський розповів лідеру ПАР про спільні з партнерами дипломатичні зусилля та продуктивні зустрічі з Президентом США Дональдом Трампом.

За словами глави держави, необхідно закінчувати цю війну, яка нікому, крім РФ, ніколи не була потрібна. Він наголосив, що потрібно зупинити вбивства та руйнування. 

"Вкотре підтвердив, що готовий до будь-якого формату зустрічі з російським очільником. Утім бачимо, що в Москві зараз знову намагаються затягнути все ще більше. Важливо, щоб Глобальний Південь надіслав відповідні сигнали та підштовхнув Росію до миру", — розповів Зеленський.

Сторони обговорили майбутні контакти з партнерами, а також можливості роботи з Африканським континентом для розвитку відносин і гарантування продовольчої безпеки, а також платформи для діалогу

Зеленський та Рамафоса домовилися бути на звʼязку.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, Зеленський обговорив з премʼєром Нідерландів Діком Схоофом гарантії безпеки для України.

Крім того, глава держави привітав українців з Днем Державного Прапора. За його словами, він обʼєднує громадян по всьому світу.

Володимир Зеленський війна володимир путін ПАР Україна Сіріл Рамафоса
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
