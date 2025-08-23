Видео
Зеленский подтвердил лидеру ЮАР готовность встречи с Путиным

Зеленский подтвердил лидеру ЮАР готовность встречи с Путиным

Ua ru
Дата публикации 23 августа 2025 16:10
Зеленский заявил Рамафосе о готовности встретиться с Путиным
Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президентом Украины Владимир Зеленский провел разговор с лидером Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой. В частности, глава государства подтвердил готовность встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram в субботу, 23 августа.

Читайте также:

Разговор Зеленского с Рамафосой

Зеленский рассказал лидеру ЮАР о совместных с партнерами дипломатических усилиях и продуктивных встречах с Президентом США Дональдом Трампом.

По словам главы государства, необходимо заканчивать эту войну, которая никому, кроме РФ, никогда не была нужна. Он подчеркнул, что нужно остановить убийства и разрушения.

"В очередной раз подтвердил, что готов к любому формату встречи с российским главой. Впрочем, видим, что в Москве сейчас снова пытаются затянуть все еще больше. Важно, чтобы Глобальный Юг прислал соответствующие сигналы и подтолкнул Россию к миру", — рассказал Зеленский.

Стороны обсудили будущие контакты с партнерами, а также возможности работы с Африканским континентом для развития отношений и обеспечения продовольственной безопасности, а также платформы для диалога

Зеленский и Рамафоса договорились быть на связи.

null
Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, Зеленский обсудил с премьером Нидерландов Диком Схоофом гарантии безопасности для Украины.

Кроме того, глава государства поздравил украинцев с Днем Государственного Флага. По его словам, он объединяет граждан по всему миру.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
