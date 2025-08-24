Переговоры с Россией — Зеленский сделал заявление

Зеленский объяснил, как привлечь Россию к переговорам
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, как привлечь Россию к переговорам по окончанию войны. Он отметил необходимость давления.
Об этом украинский лидер сообщил в воскресенье, 24 августа.
Переговоры с Россией
Журналисты спросили у Зеленского, есть ли какой-то прогресс в организации переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.
"А может быть в целом прогресс с россиянами? Они же нас тянут в регресс. Здесь надо прагматично, чтобы все давили, чтобы состоялись те или иные дипломатические форматы", — ответил глава государства.
Напомним, 23 августа Зеленский в разговоре с лидером Южно-Африканской Республики подтвердил готовность встретиться с Путиным.
А Президент Финляндии Александр Стубб считает, что пока не состоится встречи Зеленского с российским диктатором.
