Зеленский объяснил, как привлечь Россию к переговорам

Зеленский объяснил, как привлечь Россию к переговорам

Ua ru
Дата публикации 24 августа 2025 15:31
Переговоры с Россией — Зеленский сделал заявление
Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, как привлечь Россию к переговорам по окончанию войны. Он отметил необходимость давления.

Об этом украинский лидер сообщил в воскресенье, 24 августа.

Читайте также:

Переговоры с Россией

Журналисты спросили у Зеленского, есть ли какой-то прогресс в организации переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.

"А может быть в целом прогресс с россиянами? Они же нас тянут в регресс. Здесь надо прагматично, чтобы все давили, чтобы состоялись те или иные дипломатические форматы", — ответил глава государства.

Напомним, 23 августа Зеленский в разговоре с лидером Южно-Африканской Республики подтвердил готовность встретиться с Путиным.

А Президент Финляндии Александр Стубб считает, что пока не состоится встречи Зеленского с российским диктатором.

Владимир Зеленский война переговоры Украина Россия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
