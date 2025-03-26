Чому не можна послаблювати тиск на РФ — відповідь Зеленського

Зеленський пояснив, чому знімати санкції із РФ недоречно
Під дроновими ударами російської армії щодоби опиняються українські міста. На тлі таких обстрілів казати про послаблення тиску на Росію та зняття з держави-агресора санкцій недоречно.
Про це в середу, 26 березня, заявив Президент України Володимир Зеленський.
Чому не варто послаблювати санкції відносно РФ
Зеленський зазначив, що 26 березня понад десяток БпЛА вдарили по Харкову. Унаслідок цього обстрілу зазнали пошкоджень будинку, постраждали восьмеро людей, зокрема 12-річна дівчинка.
"Росія вбиває щодня й затягує цю війну. Вже пів місяця на столі американська пропозиція безумовного припинення вогню. Потрібен тиск на Росію, щоб вберегти життя людей і щоб дипломатія працювала швидше й повніше. Без тиску на Росію не буде результату", — наголосив глава держави.
Нагадаємо, Володимир Зеленський пояснив, навіщо в Україні потрібні миротворчі сили. Метою такого контингенту є контроль, моніторинг ситуації та проведення спільних тренувань.
Також президент України заявив, що російський диктатор Володимир Путін невдовзі помре. Наразі ж президент РФ боїться втратити владу.
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