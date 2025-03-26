Чому не можна послаблювати тиск на РФ — відповідь Зеленського

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE

Під дроновими ударами російської армії щодоби опиняються українські міста. На тлі таких обстрілів казати про послаблення тиску на Росію та зняття з держави-агресора санкцій недоречно.

Про це в середу, 26 березня, заявив Президент України Володимир Зеленський.

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Зеленський зазначив, що 26 березня понад десяток БпЛА вдарили по Харкову. Унаслідок цього обстрілу зазнали пошкоджень будинку, постраждали восьмеро людей, зокрема 12-річна дівчинка.

"Росія вбиває щодня й затягує цю війну. Вже пів місяця на столі американська пропозиція безумовного припинення вогню. Потрібен тиск на Росію, щоб вберегти життя людей і щоб дипломатія працювала швидше й повніше. Без тиску на Росію не буде результату", — наголосив глава держави.

Нагадаємо, Володимир Зеленський пояснив, навіщо в Україні потрібні миротворчі сили. Метою такого контингенту є контроль, моніторинг ситуації та проведення спільних тренувань.

Також президент України заявив, що російський диктатор Володимир Путін невдовзі помре. Наразі ж президент РФ боїться втратити владу.