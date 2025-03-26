На думку Зеленського, Путін боїться не встигнути зробити заплановане і закінчити своє безглузде історичне життя

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський сьогодні в Парижі у своєму інтерв'ю французським журналістам висловив думку, що російський диктатор Володимир Путін перебуває під впливом істотних страхів. Путін побоюється дестабілізації власного суспільства.

Про це президент України заявив в етері Eurovision News.

Читайте також:

Чого боїться Путін на думку Зеленського

За словами президента України, Путін побоюється дестабілізації власного суспільства, яка може бути спричинена як внутрішніми факторами, такими як економічна криза, так і зовнішнім тиском з боку міжнародної спільноти. Зеленський зазначив, що Путін невдовзі помре і боїться не залишити після себе спадщину, яку він прагне створити.

"Російський диктатор скоро помре, це факт, і тоді все закінчиться. Питання в тому, чи встигне він зробити заплановане перш ніж він закінчить свої невдале історичне життя", — заявив Зеленський.

Президент наголосив на важливості рішучих дій партнерів України для посилення цього тиску та демонстрації своїх реальних можливостей.

Крім того, Володимир Зеленський зазначив, що Путін також боїться втрати влади та ізоляції. Президент висловив переконання, що ці страхи є обґрунтованими, враховуючи вік російського диктатора та об'єктивні умови, в яких він опинився.

Нагадаємо, що ми повідомляли про те, що сьогодні, 26 березня, Президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа.

Також стало відомо, що президент Франції оголосив про виділення нового пакета військової підтримки для України на суму 2 мільярди євро.