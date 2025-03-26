По мнению Зеленского, Путин боится не успеть сделать запланированное и закончить свою бессмысленную историческую жизнь

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня в Париже в своем интервью французским журналистам высказал мнение, что российский диктатор Владимир Путин находится под влиянием существенных страхов. Путин опасается дестабилизации собственного общества.

Об этом президент Украины заявил в эфире Eurovision News.

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По словам президента Украины, Путин опасается дестабилизации собственного общества, которая может быть вызвана как внутренними факторами, такими как экономический кризис, так и внешним давлением со стороны международного сообщества. Зеленский отметил, что Путин вскоре умрет и боится не оставить после себя наследие, которое он стремится создать.

"Российский диктатор скоро умрет, это факт, и тогда все закончится. Вопрос в том, успеет ли он сделать запланированное прежде чем он закончит свою неудачную историческую жизнь", — заявил Зеленский.

Президент подчеркнул важность решительных действий партнеров Украины для усиления этого давления и демонстрации своих реальных возможностей.

Кроме того, Владимир Зеленский отметил, что Путин также боится потери власти и изоляции. Президент выразил убеждение, что эти страхи являются обоснованными, учитывая возраст российского диктатора и объективные условия, в которых он оказался.

Напомним, что мы сообщали о том, что сегодня, 26 марта, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж.

Также стало известно, что президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о выделении нового пакета военной поддержки для Украины на сумму 2 миллиарда евро.