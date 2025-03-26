Почему нельзя ослаблять давление на РФ — ответ Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE

Под дроновыми ударами российской армии ежесуточно оказываются украинские города. На фоне таких обстрелов говорить об ослаблении давления на Россию и снятии с государства-агрессора санкций неуместно.

Об этом в среду, 26 марта, заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

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Зеленский отметил, что 26 марта более десятка БпЛА ударили по Харькову. В результате этого обстрела были повреждены дома, пострадали восемь человек, в том числе 12-летняя девочка.

"Россия убивает каждый день и затягивает эту войну. Уже полмесяца на столе американское предложение безусловного прекращения огня. Нужно давление на Россию, чтобы уберечь жизни людей и чтобы дипломатия работала быстрее и полнее. Без давления на Россию не будет результата", — подчеркнул глава государства.

Напомним, Владимир Зеленский объяснил, зачем в Украине нужны миротворческие силы. Целью такого контингента является контроль, мониторинг ситуации и проведение совместных тренировок.

Также президент Украины заявил, что российский диктатор Владимир Путин вскоре умрет. Пока же президент РФ боится потерять власть.