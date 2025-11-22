Відео
Дата публікації: 22 листопада 2025 21:11
Оновлено: 21:30
Розмова Зеленського і Стармера — ключові теми
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський 22 листопада говорив із прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером. Лідери обговорили багато нюансів та домовились надалі координуватися.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram. 

Розмова Зеленського і Стармера

Зеленський поділився, що обговорив зі Стармером багато нюансів дипломатичної роботи в плануванні мирного процесу. Лідери домовилися й надалі координуватимуть.  

"Наші радники завтра працюватимуть у Швейцарії — представники України, Сполучених Штатів та формату E3, а саме: Британії, Франції та Німеччини. Абсолютна більшість лідерів Європи готові допомагати й долучитись. Зараз тривають консультації на різних рівнях, і активність кожного, хто прагне справжнього й тривалого миру, має значення. Дякую", — сказав президент. 

null
Скриншот допису Володимира Зеленського

Нагадаємо, сьогодні Зеленський також поінформував прем'єра Польщі про роботу над миром. Сторони координуються, щоб Європа була включена у процес.

Крім того, президент говорив з лідерами різних країн. Йдеться про Метте Фредеріксен, Ульфа Крістерссона, Йонаса Гара Стере, Кріструн Фростадоуттір, Евіку Сіліню, Гітанаса Наусєду, Александра Стубба, Петтері Орпо, Крістена Міхала.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
