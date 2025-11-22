Видео
Главная Новости дня Зеленский поговорил со Стармером — ключевые темы

Зеленский поговорил со Стармером — ключевые темы

Ua ru
Дата публикации 22 ноября 2025 21:11
обновлено: 21:14
Разговор Зеленского и Стармера — ключевые темы
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский 22 ноября говорил с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Лидеры обсудили много нюансов и договорились в дальнейшем координироваться.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

Читайте также:

Разговор Зеленского и Стармера

Зеленский поделился, что обсудил со Стармером много нюансов дипломатической работы в планировании мирного процесса. Лидеры договорились и в дальнейшем будут координировать.

"Наши советники завтра будут работать в Швейцарии — представители Украины, Соединенных Штатов и формата E3, а именно: Британии, Франции и Германии. Абсолютное большинство лидеров Европы готовы помогать и присоединиться. Сейчас продолжаются консультации на разных уровнях, и активность каждого, кто хочет настоящего и длительного мира, имеет значение. Спасибо", — сказал президент.

null
Скриншот сообщения Владимира Зеленского

Напомним, сегодня Зеленский также проинформировал премьера Польши о работе над миром. Стороны координируются, чтобы Европа была включена в процесс.

Кроме того, президент говорил с лидерами разных стран. Речь идет о Метте Фредериксен, Ульфа Кристерссона, Йонаса Гара Стере, Криструн Фростадоуттир, Эвику Силиню, Гитанаса Науседа, Александра Стубба, Петтери Орпо, Кристена Михала.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
