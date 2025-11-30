Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський поговорив з Урсулою фон дер Ляєн — деталі

Зеленський поговорив з Урсулою фон дер Ляєн — деталі

Ua ru
Дата публікації: 30 листопада 2025 18:49
Зеленський обговорив важливі питання з Урсулою фон дер Ляєн
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

У неділю, 30 листопада, президент України Володимир Зеленський обговорив з очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн ключові питання та ситуацію в дипломатії. Глава держави наголосив на повній координації з Європейською комісією.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Зеленський провів розмову з Урсулою фон дер Ляєн — подробиці

Володимир Зеленський поінформував, що говорив сьогодні із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Сторони обговорили низку важливих питань, зокрема удари Росії по українській енергетиці.

"Ми й надалі в повній координації з Єврокомісією, я вдячний за підтримку. Обговорили ситуацію в дипломатії, і маємо спільний погляд на ключові питання", —  зазначив президент.

Водночас він додав, що також важливо, що Урсула фон дер Ляєн дуже уважно сприймає необхідність посилення стійкості України в умовах постійних російських ударів по інфраструктурі та енергетиці.

"Ціную готовність допомагати Україні", — резюмував Зеленський.

Зеленський поговорив з Урсулою фон дер Ляєн 30 листопада
Скриншот повідомлення Зеленського/Telegram

Нагадаємо, що 26 листопада Зеленський обговорив з Урсулою фон дер Ляєн посилення санкцій проти Росії.

Раніше фон дер Ляєн озвучила позицію лідерів ЄС щодо положень "мирного плану" США.

Володимир Зеленський обстріли Урсула фон дер Ляєн війна в Україні енергетика дипломатія
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації