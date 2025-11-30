Зеленський обговорив важливі питання з Урсулою фон дер Ляєн

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

У неділю, 30 листопада, президент України Володимир Зеленський обговорив з очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн ключові питання та ситуацію в дипломатії. Глава держави наголосив на повній координації з Європейською комісією.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

Володимир Зеленський поінформував, що говорив сьогодні із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Сторони обговорили низку важливих питань, зокрема удари Росії по українській енергетиці.

"Ми й надалі в повній координації з Єврокомісією, я вдячний за підтримку. Обговорили ситуацію в дипломатії, і маємо спільний погляд на ключові питання", — зазначив президент.

Водночас він додав, що також важливо, що Урсула фон дер Ляєн дуже уважно сприймає необхідність посилення стійкості України в умовах постійних російських ударів по інфраструктурі та енергетиці.

"Ціную готовність допомагати Україні", — резюмував Зеленський.

Нагадаємо, що 26 листопада Зеленський обговорив з Урсулою фон дер Ляєн посилення санкцій проти Росії.

Раніше фон дер Ляєн озвучила позицію лідерів ЄС щодо положень "мирного плану" США.