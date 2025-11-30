Зеленский обсудил важные вопросы с Урсулой фон дер Ляйен

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

В воскресенье, 30 ноября, президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен ключевые вопросы и ситуацию в дипломатии. Глава государства отметил полную координацию с Европейской комиссией.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

Владимир Зеленский сообщил, что говорил сегодня с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Стороны обсудили ряд важных вопросов, в частности удары России по украинской энергетике.

"Мы и в дальнейшем в полной координации с Еврокомиссией, я благодарен за поддержку. Обсудили ситуацию в дипломатии, и имеем общий взгляд на ключевые вопросы", — отметил президент.

В то же время он добавил, что также важно, что Урсула фон дер Ляйен очень внимательно воспринимает необходимость усиления устойчивости Украины в условиях постоянных российских ударов по инфраструктуре и энергетике.

"Ценю готовность помогать Украине", — резюмировал Зеленский.

Напомним, что 26 ноября Зеленский обсудил с Урсулой фон дер Ляйен ужесточение санкций против России.

Ранее фон дер Ляйен озвучила позицию лидеров ЕС относительно положений "мирного плана" США.