Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Австралії — про що говорили

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Австралії Ентоні Албенізі. Під час спілкування лідер України привітав Албенізі з перемогою на виборах.

Про це інформує Офіс президента України у неділю, 4 травня.

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Під час розмови Зеленський подякував прем'єру Австралії за те, що підтримка України залишатиметься у фокусі уваги. Крім того, глава держави відзначив участь Австралії в "Коаліції охочих".

Також президент наголосив, що Україна потребує єдності зусиль усіх партнерів для досягнення справедливого та сталого миру.

Зокрема, лідер України поінформував про наслідки нічної російської атаки дронами та зазначив, що посилення ППО — головний пріоритет України для захисту людей: "Наша держава розраховує на допомогу від партнерів".

Окремо, під час телефонної розмови лідерів, йшлося про інші військові потреби та додаткове зміцнення Сил безпеки й оборони України.

Президент України та прем’єр-міністр Австралії також обговорили важливість звільнення людей, яких російські загарбники захопили в полон.

Також глава держави запросив Ентоні Албенізі відвідати Україну. Лідери домовилися бути в постійному контакті.

Скриншот повідомлення ОПУ/сайт

Раніше президент Зеленський відреагував на чергову атаку РФ на Україну. Він зазначив, що за цей тиждень Росія застосувала проти України понад 1180 ударних дронів.

Крім того, у неділю, 4 травня, Зеленський разом з першою леді прибули до Чехії.