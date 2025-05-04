Обстріл України 4 травня — Зеленський заявив про цинізм Росії і згадав перемир'я

Президент України Володимир Зеленський. Фото: РБК-Україна

Росія демонструє цинізм найвищого рівня, закликаючи до перемир’я на 9 травня, водночас посилюючи обстріли українських міст. За цей тиждень Росія застосувала проти України понад 1180 ударних дронів, 1360 керованих авіабомб і 10 ракет різних типів.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у Facebook в неділю, 4 травня.

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Зеленський повідомив, що рятувальники всю ніч гасили пожежі в Києві після атаки РФ по спальних районах.

"Є, на жаль, постраждалі діти й дорослі. Всім надано необхідну допомогу. Була пожежа в Черкасах — горів звичайний гуртожиток. Цієї ночі росіяни також ударили "шахедами" по Харківщині, Миколаївщині, Київщині. Загалом за ніч — 165 БпЛА, більшість — іранські "шахеди". Весь ранок тривають удари КАБами по Донеччині та Сумщині", — йдеться у повідомленні.

Глава держави наголосив, що за цей тиждень Росія застосувала проти України понад 1180 ударних дронів, 1360 керованих авіабомб і 10 ракет різних типів.

"Росіяни просять тишу на 9 травня, а самі б’ють кожного дня по Україні. Це цинізм найвищого рівня", — сказав український лідер.

Зеленський підкреслив, що Україна готова до справжнього припинення вогню — не заради символізму дат, а заради реального миру:

"Потрібне реальне припинення вогню. Україна готова до тиші з будь-якого дня, але щонайменше на місяць, аби покласти край війні. Якщо тиша, то щодня, якщо припинення вогню, то не на їхні свята, а на кожен день", — підсумував Президент.

Повідомлення Зеленського у Facebook

Нагадаємо, у ніч проти 4 травня Україну атакували 165 російських безпілотників. ППО збила половину. Найбільше від атаки окупантів постраждав Київ.