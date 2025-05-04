Обстрел Украины 4 мая —Зеленский заявил о цинизме России и вспомнил перемирие

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: РБК-Украина

Россия демонстрирует цинизм высочайшего уровня, призывая к перемирию на 9 мая, одновременно усиливая обстрелы украинских городов. За эту неделю Россия применила против Украины более 1180 ударных дронов, 1360 управляемых авиабомб и 10 ракет различных типов.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в Facebook в воскресенье, 4 мая.

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Зеленский сообщил, что спасатели всю ночь тушили пожары в Киеве после атаки РФ по спальным районам.

"Есть, к сожалению, пострадавшие дети и взрослые. Всем оказана необходимая помощь. Был пожар в Черкассах — горело обычное общежитие. Этой ночью россияне также ударили "шахедами" по Харьковщине, Николаевщине, Киевщине. Всего за ночь — 165 БпЛА, большинство — иранские "шахеды". Все утро продолжаются удары КАБами по Донецкой и Сумской области", — говорится в сообщении.

Глава государства подчеркнул, что за эту неделю Россия применила против Украины более 1180 ударных дронов, 1360 управляемых авиабомб и 10 ракет различных типов.

"Россияне просят тишину на 9 мая, а сами бьют каждый день по Украине. Это цинизм высочайшего уровня", — сказал украинский лидер.

Зеленский подчеркнул, что Украина готова к настоящему прекращению огня — не ради символизма дат, а ради реального мира:

"Нужно реальное прекращение огня. Украина готова к тишине с любого дня, но минимум на месяц, чтобы положить конец войне. Если тишина, то ежедневно, если прекращение огня, то не на их праздники, а на каждый день", — подытожил Президент.

Сообщение Зеленского в Facebook

Напомним, в ночь на 4 мая Украину атаковали 165 российских беспилотников. ПВО сбила половину. Больше всего от атаки оккупантов пострадал Киев.