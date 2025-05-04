Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Австралии - о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Австралии Энтони Албенизи. Во время общения лидер Украины поздравил Албенизи с победой на выборах.

Об этом информирует Офис президента Украины в воскресенье, 4 мая.

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Во время разговора Зеленский поблагодарил премьера Австралии за то, что поддержка Украины будет оставаться в фокусе внимания. Кроме того, глава государства отметил участие Австралии в "Коалиции желающих".

Также президент подчеркнул, что Украина нуждается в единстве усилий всех партнеров для достижения справедливого и устойчивого мира.

В частности, лидер Украины проинформировал о последствиях ночной российской атаки дронами и отметил, что усиление ПВО — главный приоритет Украины для защиты людей: "Наше государство рассчитывает на помощь от партнеров".

Отдельно, во время телефонного разговора лидеров, речь шла о других военных потребностях и дополнительном укреплении Сил безопасности и обороны Украины.

Президент Украины и премьер-министр Австралии также обсудили важность освобождения людей, которых российские захватчики захватили в плен.

Также глава государства пригласил Энтони Албенизи посетить Украину. Лидеры договорились быть в постоянном контакте.

Скриншот сообщения ОПУ/сайт

Ранее президент Зеленский отреагировал на очередную атаку РФ на Украину. Он отметил, что за эту неделю Россия применила против Украины более 1180 ударных дронов.

Кроме того, в воскресенье, 4 мая, Зеленский вместе с первой леди прибыли в Чехию.