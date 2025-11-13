Відео
Україна
Головна Новини дня Зеленський поговорив про ситуацію на фронті з Мерцом — деталі

Зеленський поговорив про ситуацію на фронті з Мерцом — деталі

Ua ru
Дата публікації: 13 листопада 2025 13:16
Оновлено: 13:31
Зеленський поговорив з Мерцом 13 листопада — деталі розмови
Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський 13 листопада провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Лідери обговорили ситуацію на фронті та кроки для подальшої допомоги.

Про це повідомив Володимир Зеленський у Telegram. 

Читайте також:

Розмова Зеленського і Мерца

Зеленський розповів, що говорив з Мерцом одразу після поїздки у пункти управління наших бойових бригад і корпусів. Він поінформував канцлера Німеччини про ситуацію на фронті та обговорив з ним ключові кроки, які можуть допомогти нашому захисту. 

"Вдячний Німеччині за підтримку: від початку повномасштабної війни завдяки допомозі Німеччини врятовані тисячі життів наших людей. Особливо цінуємо допомогу системами ППО, оборонними пакетами, підтримку нашої стійкості. Подякував Фрідріху за політичну підтримку відкриття експортного офісу для української зброї в Берліні. Активно працюємо над запуском, будемо в контакті", — зазначив президент.

Він додав, що лідери також скоординували спільні позиції на європейському треку та у двосторонніх відносинах. Зеленський наголосив, що цінує поради і запевнив, що Україна робитиме все необхідне, щоб зміцнити довіру партнерів. 

Нагадаємо, 13 листопада стало відомо, що Зеленський відвідав Оріхівський напрямок та вручив військовим нагороди. 

Президент також розповів, що росіяни збільшують штурми на фронті. Найбільше уваги зараз Покровському напрямку та Запорізькій області. 

Володимир Зеленський Німеччина війна в Україні фронт Фрідріх Мерц
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
