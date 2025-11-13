Зеленский поговорил с Мерцом 13 ноября — детали разговора

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский 13 ноября провел телефонный разговор с канцлером Германии Фридрихом Мерцом. Лидеры обсудили ситуацию на фронте и шаги для дальнейшей помощи.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в Telegram.

Разговор Зеленского и Мерца

Зеленский рассказал, что говорил с Мерцом сразу после поездки в пункты управления наших боевых бригад и корпусов. Он проинформировал канцлера Германии о ситуации на фронте и обсудил с ним ключевые шаги, которые могут помочь нашей защите.

"Благодарен Германии за поддержку: с начала полномасштабной войны благодаря помощи Германии спасены тысячи жизней наших людей. Особенно ценим помощь системами ПВО, оборонными пакетами, поддержку нашей устойчивости. Поблагодарил Фридриха за политическую поддержку открытия экспортного офиса для украинского оружия в Берлине. Активно работаем над запуском, будем в контакте", — отметил президент.

Он добавил, что лидеры также скоординировали общие позиции на европейском треке и в двусторонних отношениях. Зеленский отметил, что ценит советы и заверил, что Украина будет делать все необходимое, чтобы укрепить доверие партнеров.

Напомним, 13 ноября стало известно, что Зеленский посетил Ореховское направление и вручил военным награды.

Президент также рассказал, что россияне увеличивают штурмы на фронте. Больше всего внимания сейчас Покровскому направлению и Запорожской области.