Зеленський поговорив із Олександром Покладом

Зеленський поговорив із заступником голови СБУ і оцінив роботу
Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь першого заступника голови СБУ Олександра Поклада. Він оцінив успішні результати роботи Служби безпеки України у протидії РФ.
Про це голова держави повідомив у Telegram у четвер, 29 січня.
Зеленський поспілкувався із Покладом
"Олександр доповів про деталі роботи Служби у знешкодженні загроз із боку Росії", — написав Зеленський.
Зеленський подякував співробітникам служби за їхню роботу та наголосив, що кожен такий результат зміцнює позиції України на дипломатичному фронті й наближає надійний мир.
Нагадаємо, що нещодавно голова держави зустрівся із волонтеркою Татою Кеплер, яка постійно рятує військових на фронті.
А також Володимир Зеленський поговорив із генерал-майором Євгеном Хмарою щодо протидії РФ на фронті.
