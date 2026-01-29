Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський поговорив із заступником голови СБУ і оцінив роботу

Зеленський поговорив із заступником голови СБУ і оцінив роботу

Ua ru
Дата публікації: 29 січня 2026 20:18
Зеленський поговорив із Олександром Покладом
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь першого заступника голови СБУ Олександра Поклада. Він оцінив успішні результати роботи Служби безпеки України у протидії РФ.

Про це голова держави повідомив у Telegram у четвер, 29 січня.

Реклама
Читайте також:
Зеленський поговорив із заступником голови СБУ і оцінив роботу - фото 1
Пост Зеленського. Фото: скриншот

Зеленський поспілкувався із Покладом

"Олександр доповів про деталі роботи Служби у знешкодженні загроз із боку Росії", — написав Зеленський.

Зеленський подякував співробітникам служби за їхню роботу та наголосив, що кожен такий результат зміцнює позиції України на дипломатичному фронті й наближає надійний мир.

Зеленський поговорив із заступником голови СБУ і оцінив роботу - фото 2
Олександр Поклад. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Нагадаємо, що нещодавно голова держави зустрівся із волонтеркою Татою Кеплер, яка постійно рятує військових на фронті.

А також Володимир Зеленський поговорив із генерал-майором Євгеном Хмарою щодо протидії РФ на фронті.

Володимир Зеленський СБУ війна в Україні війна Росія
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації