Зеленський поговорив із Олександром Покладом

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь першого заступника голови СБУ Олександра Поклада. Він оцінив успішні результати роботи Служби безпеки України у протидії РФ.

Про це голова держави повідомив у Telegram у четвер, 29 січня.

Реклама

Читайте також:

Пост Зеленського. Фото: скриншот

Зеленський поспілкувався із Покладом

"Олександр доповів про деталі роботи Служби у знешкодженні загроз із боку Росії", — написав Зеленський.

Зеленський подякував співробітникам служби за їхню роботу та наголосив, що кожен такий результат зміцнює позиції України на дипломатичному фронті й наближає надійний мир.

Олександр Поклад. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Нагадаємо, що нещодавно голова держави зустрівся із волонтеркою Татою Кеплер, яка постійно рятує військових на фронті.

А також Володимир Зеленський поговорив із генерал-майором Євгеном Хмарою щодо протидії РФ на фронті.