Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский поговорил с заместителем главы СБУ и оценил работу

Зеленский поговорил с заместителем главы СБУ и оценил работу

Ua ru
Дата публикации 29 января 2026 20:18
Зеленский поговорил с Александром Покладом
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад первого заместителя председателя СБУ Александра Поклада. Он оценил успешные результаты работы Службы безопасности Украины в противодействии РФ.

Об этом глава государства сообщил в Telegram в четверг, 29 января.

Реклама
Читайте также:
Зеленський поговорив із заступником голови СБУ і оцінив роботу - фото 1
Пост Зеленского. Фото: скриншот

Зеленский пообщался с Покладом

"Александр доложил о деталях работы Службы в обезвреживании угроз со стороны России", — написал Зеленский.

Зеленский поблагодарил сотрудников службы за их работу и подчеркнул, что каждый такой результат укрепляет позиции Украины на дипломатическом фронте и приближает надежный мир.

Зеленский поговорил с заместителем главы СБУ и оценил работу - фото 2
Александр Поклад. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Напомним, что недавно глава государства встретился с волонтером Татой Кеплер, которая постоянно спасает военных на фронте.

А также Владимир Зеленский поговорил с генерал-майором Евгением Хмарой о противодействии РФ на фронте.

Владимир Зеленский СБУ война в Украине Россия
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации