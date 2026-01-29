Зеленский поговорил с Александром Покладом

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад первого заместителя председателя СБУ Александра Поклада. Он оценил успешные результаты работы Службы безопасности Украины в противодействии РФ.

Об этом глава государства сообщил в Telegram в четверг, 29 января.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Зеленский пообщался с Покладом

"Александр доложил о деталях работы Службы в обезвреживании угроз со стороны России", — написал Зеленский.

Зеленский поблагодарил сотрудников службы за их работу и подчеркнул, что каждый такой результат укрепляет позиции Украины на дипломатическом фронте и приближает надежный мир.

Александр Поклад. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Напомним, что недавно глава государства встретился с волонтером Татой Кеплер, которая постоянно спасает военных на фронте.

А также Владимир Зеленский поговорил с генерал-майором Евгением Хмарой о противодействии РФ на фронте.