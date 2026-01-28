Владимир Зеленский и Тата Кеплер. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с украинским волонтером Татой Кеплер. Она сделала значительный вклад в развитие тактической медицины и спасение жизни украинских военных.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram в среду, 28 января.

Зеленский встретился с Татой Кеплер

Во время встречи речь шла об уникальном опыте военных хирургов и медиков, которые ежедневно проводят сложные операции на фронте, а также о необходимости масштабирования этих наработок по всей системе обороны.

Отдельное внимание стороны уделили обеспечению военных подразделений качественной тактической медициной и изменению подходов к медицинской подготовке военнослужащих во время базовой общевойсковой подготовки.

Тата Кеплер совместно с действующими военными медиками подготовит предложения по внедрению необходимых решений. Президент поблагодарил волонтера за ее работу и вклад в сохранение жизней защитников.

Владимир Зеленский и Тата Кеплер. Фото: Telegram Владимира Зеленского

