Президент встретился с волонтеркой, которая спасает жизни воинов ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с украинским волонтером Татой Кеплер. Она сделала значительный вклад в развитие тактической медицины и спасение жизни украинских военных.
Об этом украинский лидер сообщил в Telegram в среду, 28 января.
Зеленский встретился с Татой Кеплер
Во время встречи речь шла об уникальном опыте военных хирургов и медиков, которые ежедневно проводят сложные операции на фронте, а также о необходимости масштабирования этих наработок по всей системе обороны.
Отдельное внимание стороны уделили обеспечению военных подразделений качественной тактической медициной и изменению подходов к медицинской подготовке военнослужащих во время базовой общевойсковой подготовки.
Тата Кеплер совместно с действующими военными медиками подготовит предложения по внедрению необходимых решений. Президент поблагодарил волонтера за ее работу и вклад в сохранение жизней защитников.
