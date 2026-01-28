Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Президент зустрівся з волонтеркою, яка рятує життя воїнів ЗСУ

Президент зустрівся з волонтеркою, яка рятує життя воїнів ЗСУ

Ua ru
Дата публікації: 28 січня 2026 23:13
Зеленський зустрівся із Татою Кеплер
Володимир Зеленський та Тата Кеплер. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з українською волонтеркою Татою Кеплер. Вона зробила значний внесок у розвиток тактичної медицини та порятунок життя українських військових.

Про це український лідер повідомив у Telegram у середу, 28 січня.

Реклама
Читайте також:

Президент зустрівся з волонтеркою, яка рятує життя воїнів ЗСУ - фото 1

Зеленський зустрівся із Татою Кеплер 

Під час зустрічі йшлося про унікальний досвід військових хірургів і медиків, які щодня проводять складні операції на фронті, а також про необхідність масштабування цих напрацювань по всій системі оборони.

Окрему увагу сторони приділили забезпеченню військових підрозділів якісною тактичною медициною та зміні підходів до медичної підготовки військовослужбовців під час базової загальновійськової підготовки.

Тата Кеплер спільно з діючими військовими медиками підготує пропозиції щодо впровадження необхідних рішень. Президент подякував волонтерці за її роботу та внесок у збереження життів захисників.

Президент зустрівся з волонтеркою, яка рятує життя воїнів ЗСУ - фото 2
Володимир Зеленський та Тата Кеплер. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Нагадаємо, що до цього Володимир Зеленський поговорив із головою СБУ Євгеном Хмарою щодо бойових операцій Служби безпеки України. 

А раніше український лідер Володимир Зеленський провів щоденний селектор щодо відновлювальних робіт в Україні.  

Володимир Зеленський медики війна тактична медицина медицина
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації