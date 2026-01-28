Володимир Зеленський та Тата Кеплер. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з українською волонтеркою Татою Кеплер. Вона зробила значний внесок у розвиток тактичної медицини та порятунок життя українських військових.

Про це український лідер повідомив у Telegram у середу, 28 січня.

Реклама

Читайте також:

Зеленський зустрівся із Татою Кеплер

Під час зустрічі йшлося про унікальний досвід військових хірургів і медиків, які щодня проводять складні операції на фронті, а також про необхідність масштабування цих напрацювань по всій системі оборони.

Окрему увагу сторони приділили забезпеченню військових підрозділів якісною тактичною медициною та зміні підходів до медичної підготовки військовослужбовців під час базової загальновійськової підготовки.

Тата Кеплер спільно з діючими військовими медиками підготує пропозиції щодо впровадження необхідних рішень. Президент подякував волонтерці за її роботу та внесок у збереження життів захисників.

Володимир Зеленський та Тата Кеплер. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Нагадаємо, що до цього Володимир Зеленський поговорив із головою СБУ Євгеном Хмарою щодо бойових операцій Служби безпеки України.

А раніше український лідер Володимир Зеленський провів щоденний селектор щодо відновлювальних робіт в Україні.