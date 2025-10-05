Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський подякував воїнам ТрО та відзначив нагородами

Зеленський подякував воїнам ТрО та відзначив нагородами

Ua ru
Дата публікації: 5 жовтня 2025 15:13
Зеленський привітав із Днем територіальної оборони
Президент України Володимир Зеленський під час нагородження воїнів ТрО. Фото: кадр з відео

Сьогодні, 5 жовтня, в Україні відзначають День територіальної оборони. Президент України Володимир Зеленський подякував воїнам ТрО та відзначив їх державними нагородами.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Зеленський привітав із Днем територіальної оборони

Сьогодні, 5 жовтня, Президент України Володимир Зеленський привітав захисників із Днем територіальної оборони та подякував їм за захист держави.

"Сьогодні дякуємо за службу та відданість Україні всім солдатам, сержантам, офіцерам української територіальної оборони — усім тим, хто реально проявив себе в захисті нашої держави, нашої незалежності, наших людей і громад", — сказав Зеленський.

Водночас він зазначив, що ідея територіальної оборони — у справді народному, повноцінному захисті держави від зовнішньої агресії. Лідер наголосив, що після початку повномасштабного російського вторгнення ця ідея спрацювала на згуртованість українців. 

"У День територіальної оборони для мене честь — відзначити державними нагородами наших воїнів підрозділів ТрО й подякувати. Дякую, що бʼєтеся заради України, захищаєте позиції та своїх побратимів, дякую за справжні результати в боях. Це дійсно має значення", — резюмував президент.

Нагадаємо, що Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський також привітав воїнів ТрО зі святом.

Раніше ми інформували, що Сирський відвідав українських захисників на Донецькому напрямку.

Володимир Зеленський війна в Україні День територіальної оборони України державна нагорода українські військові
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації