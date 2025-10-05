Президент України Володимир Зеленський під час нагородження воїнів ТрО. Фото: кадр з відео

Сьогодні, 5 жовтня, в Україні відзначають День територіальної оборони. Президент України Володимир Зеленський подякував воїнам ТрО та відзначив їх державними нагородами.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Зеленський привітав із Днем територіальної оборони

Сьогодні, 5 жовтня, Президент України Володимир Зеленський привітав захисників із Днем територіальної оборони та подякував їм за захист держави.

"Сьогодні дякуємо за службу та відданість Україні всім солдатам, сержантам, офіцерам української територіальної оборони — усім тим, хто реально проявив себе в захисті нашої держави, нашої незалежності, наших людей і громад", — сказав Зеленський.

Водночас він зазначив, що ідея територіальної оборони — у справді народному, повноцінному захисті держави від зовнішньої агресії. Лідер наголосив, що після початку повномасштабного російського вторгнення ця ідея спрацювала на згуртованість українців.

"У День територіальної оборони для мене честь — відзначити державними нагородами наших воїнів підрозділів ТрО й подякувати. Дякую, що бʼєтеся заради України, захищаєте позиції та своїх побратимів, дякую за справжні результати в боях. Це дійсно має значення", — резюмував президент.

Нагадаємо, що Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський також привітав воїнів ТрО зі святом.

Раніше ми інформували, що Сирський відвідав українських захисників на Донецькому напрямку.