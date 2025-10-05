Президент Украины Владимир Зеленский во время награждения воинов ТрО. Фото: кадр из видео

Сегодня, 5 октября, в Украине отмечают День территориальной обороны. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил воинов ТрО и отметил их государственными наградами.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Зеленский поздравил с Днем территориальной обороны

Сегодня, 5 октября, Президент Украины Владимир Зеленский поздравил защитников с Днем территориальной обороны и поблагодарил их за защиту государства.

"Сегодня благодарим за службу и преданность Украине всех солдат, сержантов, офицеров украинской территориальной обороны — всех тех, кто реально проявил себя в защите нашего государства, нашей независимости, наших людей и общин", — сказал Зеленский.

В то же время он отметил, что идея территориальной обороны — в действительно народной, полноценной защите государства от внешней агрессии. Лидер подчеркнул, что после начала полномасштабного российского вторжения эта идея сработала на сплоченность украинцев.

"В День территориальной обороны для меня честь — отметить государственными наградами наших воинов подразделений ТрО и поблагодарить. Спасибо, что сражаетесь ради Украины, защищаете позиции и своих побратимов, спасибо за настоящие результаты в боях. Это действительно имеет значение", — резюмировал президент.

