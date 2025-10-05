Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня День ТрО — Сырский поздравил защитников и поблагодарил за работу

День ТрО — Сырский поздравил защитников и поблагодарил за работу

Ua ru
Дата публикации 5 октября 2025 13:16
Сырский поздравил с Днем территориальной обороны
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский. Фото: Сырский/Facebook

В воскресенье, 5 октября, в Украине отмечают День территориальной обороны. Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский поздравил воинов ТрО с праздником и поблагодарил их за работу.

Об этом Александр Сырский написал на своей странице в Facebook.

Реклама
Читайте также:

Сырский поздравил воинов с Днем территориальной обороны

Сегодня, 5 октября, Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский поздравил защитников с Днем территориальной обороны.

Он отметил, что Силы ТрО — одно из самых молодых, но уже хорошо закаленных формирований в составе Вооруженных сил Украины. По словам Сырского, их эффективность доказана в самых ожесточенных боях с врагом.

"Боевые побратимы и сестры! Искренне поздравляю вас с Днем территориальной обороны Украины.

Склоняем головы перед памятью каждого воина территориальной обороны — солдата, сержанта, офицера — которые отдали жизнь за свободу Украины. Вечная слава и почет Героям! Уважаемые воины территориальной обороны! Желаю вам несокрушимой веры, твердости в бою и неисчерпаемой силы в борьбе за Украину", — поздравил Сырский.

В частности, он напомнил, что в первые часы полномасштабного вторжения тысячи добровольцев стали в ряды теробороны, чтобы защитить каждый город, каждое село, каждый дом.

Сырский отметил, что в состав ТрО входят не только пехотные подразделения, но и механизированные части, аэроразведка, минометные расчеты и другие боевые элементы.

"Сегодня Силы территориальной обороны — это мощная боевая составляющая, которая в составе Сил обороны, в ожесточенных боях с российским оккупантом, шаг за шагом приближает справедливый мир для Украины", — подытожил Сырский.

Сирський
Скриншот сообщения Сырского/Facebook

Напомним, что недавно Сырский провел совещание по борьбе с российскими беспилотниками.

Также мы информировали, что Сырский совершил поездку на Добропольское направление, где продолжается контрнаступательная операция.

поздравления война в Украине Александр Сырский День территориальной обороны Украины украинские военные
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации