Сырский поздравил с Днем территориальной обороны

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский. Фото: Сырский/Facebook

В воскресенье, 5 октября, в Украине отмечают День территориальной обороны. Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский поздравил воинов ТрО с праздником и поблагодарил их за работу.

Об этом Александр Сырский написал на своей странице в Facebook.

Сырский поздравил воинов с Днем территориальной обороны

Сегодня, 5 октября, Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский поздравил защитников с Днем территориальной обороны.

Он отметил, что Силы ТрО — одно из самых молодых, но уже хорошо закаленных формирований в составе Вооруженных сил Украины. По словам Сырского, их эффективность доказана в самых ожесточенных боях с врагом.

"Боевые побратимы и сестры! Искренне поздравляю вас с Днем территориальной обороны Украины.

Склоняем головы перед памятью каждого воина территориальной обороны — солдата, сержанта, офицера — которые отдали жизнь за свободу Украины. Вечная слава и почет Героям! Уважаемые воины территориальной обороны! Желаю вам несокрушимой веры, твердости в бою и неисчерпаемой силы в борьбе за Украину", — поздравил Сырский.

В частности, он напомнил, что в первые часы полномасштабного вторжения тысячи добровольцев стали в ряды теробороны, чтобы защитить каждый город, каждое село, каждый дом.

Сырский отметил, что в состав ТрО входят не только пехотные подразделения, но и механизированные части, аэроразведка, минометные расчеты и другие боевые элементы.

"Сегодня Силы территориальной обороны — это мощная боевая составляющая, которая в составе Сил обороны, в ожесточенных боях с российским оккупантом, шаг за шагом приближает справедливый мир для Украины", — подытожил Сырский.

Скриншот сообщения Сырского/Facebook

