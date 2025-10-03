Сырский поручил усилить ПВО в прифронтовых районах

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Генштаб ВСУ

В четверг, 2 октября, главком ВСУ Александр Сырский провел очередное совещание по борьбе с ударными дронами РФ. В частности, речь шла о наращивании возможностей.



Об этом главком пишет в своем Telegram-канале.

Что сказал Сырский об атаках РФ

"В сентябре враг применил по территории Украины во время массированных атак почти 6900 дронов, из которых более 3600 — типа "шахед". Вооруженные Силы Украины должны задействовать эффективные решения ежедневно и каждую ночь для отражения этой угрозы", — проинформировал главком.

Он добавил, что оккупанты постоянно меняют тактику. В частности, россияне активизировали удары по прифронтовым районам и приграничью.

"Активно атакуют объекты критической инфраструктуры и гражданские цели", — говорится в сообщении.

Сейчас принят ряд решений по усилению ПВО на этих направлениях. Один из путей - увеличение количества экипажей дронов-перехватчиков.

"Продолжаем наращивать "способности подразделений, которые противодействуют вражеским БпЛА именно с помощью перехватчиков. Сегодня большинство российских ударных беспилотников уничтожается именно такими средствами. Продолжается системное расширение штата соответствующих формирований. Наращивается подготовка специалистов, создаются дополнительные учебные мощности для качественной тренировки", — подчеркнул главком.

Кроме того, продолжается совершенствование системы обнаружения дронов противника, что повышает эффективность их уничтожения.

"Формируется Командование беспилотных систем противовоздушной обороны в составе Воздушных сил ВС Украины. Развиваем и другие направления противодействия, в частности уничтожение вражеских дронов с помощью ударных вертолетов и легкомоторной авиации. Вводим в строй новые экипажи", — сообщил главком.

Сырский отметил, что применение легкомоторной авиации позволяет эффективно поражать российские дронов на больших высотах. В связи с этим готовят новые экипажи самолетов для выполнения этих задач.

"Продолжается совместная работа Сил обороны и производителей по совершенствованию и внедрению новых типов дронов-перехватчиков. Должны ускорить разработку и внедрение их в войска, ведь в условиях технологического соревнования противник постоянно совершенствует свои средства", — добавил главнокомандующий США.

Он добавил, что определил необходимые задачи всем задействованным структурам. В первую очередь по повышению эффективности уничтожения беспилотников и развертывания новых подразделений, оснащенных дронами-перехватчиками.

Напомним, во вторник, 2 октября, президент Украины Владимир Зеленский обсудил с европейскими лидерами защиту неба.

Также мы писали, что премьер-министра Дании Метте Фредериксен заявила об усилении производства дронов. По ее словам, речь идет о совместном производстве с Украиной.