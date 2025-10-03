Сирський доручив посилити ППО у прифронтових районах

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ

У четвер, 2 жовтня, головком ЗСУ Олександр Сирський провів чергову нараду щодо боротьби з ударними дронами РФ. Зокрема, мова йшла про нарощування спроможностей.



Про це главком пише у своєму Telegram-каналі.

Що сказав Сирський про атаки РФ

"У вересні ворог застосував по території України під час масованих атак майже 6900 дронів, з яких понад 3600 — типу "шахед". Збройні Сили України мають задіювати ефективні рішення щодня і щоночі для відбиття цієї загрози", — поінформував главком.

Він додав, що окупанти постійно змінюють тактику. Зокрема, росіяни активізували удари по прифронтових районах та прикордонню.

"Активно атакують об’єкти критичної інфраструктури й цивільні цілі", — йдеться у повідомленні.

Наразі ухвалено низку рішень щодо посилення ППО на цих напрямках. Один зі шляхів — збільшення кількості екіпажів дронів-перехоплювачів.

"Продовжуємо нарощувати "спроможності підрозділів, які протидіють ворожим БпЛА саме за допомогою перехоплювачів. Сьогодні більшість російських ударних безпілотників знищується саме такими засобами. Триває системне розширення штату відповідних формувань. Нарощується підготовка фахівців, створюються додаткові навчальні потужності для якісного тренування", — наголосив главком.

Окрім того, триває вдосконалення системи виявлення дронів противника, що підвищує ефективність їхнього знищення.

"Формується Командування безпілотних систем протиповітряної оборони у складі Повітряних сил ЗС України. Розвиваємо й інші напрямки протидії, зокрема знищення ворожих дронів за допомогою ударних гелікоптерів та легкомоторної авіації. Вводимо у стрій нові екіпажі", — повідомив главком.

Сирський наголосив, що застосування легкомоторної авіації дозволяє ефективно вражати російські дронів на більших висотах. У зв'язки з цим готують нові екіпажі літаків для виконання цих завдань.

"Триває спільна робота Сил оборони та виробників з вдосконалення і впровадження нових типів дронів-перехоплювачів. Маємо пришвидшити розробку й впровадження їх у війська, адже в умовах технологічного змагання противник постійно вдосконалює свої засоби", — додав головнокомандувач США.

Він додав, що визначив необхідні завдання усім задіяним структурам. В першу чергу щодо підвищення ефективності знищення безпілотників та розгортання нових підрозділів, оснащених дронами-перехоплювачами.

Нагадаємо, у вівторок, 2 жовтня, президент України Володимир Зеленський обговорив з європейськими лідерами захист неба.

Також ми писали, що прем'єр-міністра Данії Метте Фредеріксен заявила про посилення виробництва дронів. За її словами, мова йде про спільне виробництво з Україною.