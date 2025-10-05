Сирський привітав із Днем територіальної оборони

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Фото: Сирський/Facebook

У неділю, 5 жовтня, в Україні відзначають День територіальної оборони. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський привітав воїнів ТрО зі святом та подякував їм за роботу.

Про це Олександр Сирський написав на своїй сторінці у Facebook.

Сирський привітав воїнів із Днем територіальної оборони

Сьогодні, 5 жовтня, Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський привітав захисників із Днем територіальної оборони.

Він зазначив, що Сили ТрО — одне з наймолодших, але вже добре загартованих формувань у складі Збройних сил України. За словами Сирського, їхню ефективність доведено у найзапекліших боях з ворогом.

"Бойові побратими й посестри! Щиро вітаю вас із Днем територіальної оборони України.

Схиляємо голови перед пам’яттю кожного воїна територіальної оборони — солдата, сержанта, офіцера — які віддали життя за свободу України. Вічна слава й шана Героям! Шановні воїни територіальної оборони! Бажаю вам незламної віри, твердості у бою та невичерпної сили в боротьбі за Україну", — привітав Сирський.

Зокрема, він нагадав, що в перші години повномасштабного вторгнення тисячі добровольців стали до лав тероборони, щоб захистити кожне місто, кожне село, кожен дім.

Сирський зазначив, що до складу ТрО входять не лише піхотні підрозділи, а й механізовані частини, аеророзвідка, мінометні розрахунки та інші бойові елементи.

"Сьогодні Сили територіальної оборони — це потужна бойова складова, яка у складі Сил оборони, у запеклих боях з російським окупантом, крок за кроком наближає справедливий мир для України", — підсумував Сирський.

Скриншот повідомлення Сирського/Facebook

