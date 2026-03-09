Відео
Головна Новини дня Зеленський подякував українським митцям під час Шевченківської премії

Зеленський подякував українським митцям під час Шевченківської премії

Ua ru
Дата публікації: 9 березня 2026 22:27
Шевченківська премія — Зеленський зробив заяву під час вручення
Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українських митців під час вручення Шевченківської премії. Він подякував їм за натхнення та силу творити українське.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Володимир Зеленський написав у соцмережах.

Виступ Зеленського на Шевченківській премії

Зеленський подякував всім українським митцям і творцям, хто знаходить у собі силу та натхення для влучного слова, надихаючих мелодій, картин чи кадрів, усім, хто твориться українське. 

Шевченківська премія 2026
Подружжя Зеленських на врученні Шевченківської премії. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Дякую усім, хто творить українське. Народжує нове й береже надбання нашого минулого. Говорить мовою мистецтва про те, що так близько сьогодні кожному з нас, кожному українцю, кожній українці. Про все, що нас надихає, про все, що нам болить, про все, що ми пройшли, і головне — про надію, якою сьогодні пронизані кожен твір, кожна пісня, книга, вистава", — наголосив президент. 

Він підкреслив, те, що ми не віддали цю надію й вибороли цю весну, — це спільна заслуга кожного й кожної: наших військових, наших людей, які працюють для держави та усіх, хто береже в собі і своїх дітях українську ідентичність. 

Зеленський на Шевченківській премії
Військовий на врученні Шевченківської премії. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Зеленський звернувся до митців на Шевченківській премії
Вручення Шевченківської премії. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Вручення Шевченківської премії
Шевченківська премія 2026. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

За його словами, Україні є ким пишатися і це доводить Шевченківська премія. Глава держави зазначив, що вона відбувається щороку попри війну і є достойні переможці. 

"Ця відзнака не стала формальністю, і вона в усіх сенсах цього слова зростає — стає більше номінацій, стає більше знакових робіт, більше приводів пишатися своїм мистецтвом, пишатися нашими творцями", — підсумував Володимир Зеленський. 

Зазначимо, сьогодні в Україні відзначають день народження Тараса Шевченка. У цей день в Києві відбулася акція, де жителі столиці висловили шану Кобзарю. 

Кирило Буданов також звернувся до українців у день народження Шевченка. Він згадав рядки із знаменитого вірша "Заповіт" та наголосив, що Україна щодня виконує цей заклик у боротьбі проти ворога.

Володимир Зеленський премія письменники нагорода художник
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
