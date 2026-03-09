Видео
Зеленский обратился к художникам во время Шевченковской премии

Зеленский обратился к художникам во время Шевченковской премии

Дата публикации 9 марта 2026 22:27
Шевченковская премия — Зеленский обратился к творцам
Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

В Киеве 9 марта состоялось вручение Шевченковской премии. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к художникам и поблагодарил их за силу.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Владимир Зеленский написал в соцсетях.

Читайте также:

Выступление Зеленского на Шевченковской премии

Зеленский поблагодарил всех украинских художников и творцов, кто находит в себе силу и вдохновение для меткого слова, вдохновляющих мелодий, картин или кадров, всем, кто творит украинское.

Шевченківська премія 2026
Супруги Зеленские на вручении Шевченковской премии. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Спасибо всем, кто творит украинское. Рождает новое и бережет достояние нашего прошлого. Говорит языком искусства о том, что так близко сегодня каждому из нас, каждому украинцу, каждой украинке. Обо всем, что нас вдохновляет, обо всем, что нам болит, обо всем, что мы прошли, и главное — о надежде, которой сегодня пронизаны каждое произведение, каждая песня, книга, спектакль", —  подчеркнул президент.

Он подчеркнул, то, что мы не отдали эту надежду и завоевали эту весну, — это общая заслуга каждого и каждой: наших военных, наших людей, которые работают для государства и всех, кто бережет в себе и своих детях украинскую идентичность.

Зеленський на Шевченківській премії
Военный на вручении Шевченковской премии. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Зеленський звернувся до митців на Шевченківській премії
Вручение Шевченковской премии. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Вручення Шевченківської премії
Шевченковская премия 2026 года. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

По его словам, Украине есть кем гордиться и это доказывает Шевченковская премия. Глава государства отметил, что она проходит ежегодно несмотря на войну и есть достойные победители.

"Эта награда не стала формальностью, и она во всех смыслах этого слова растет — становится больше номинаций, становится больше знаковых работ, больше поводов гордиться своим искусством, гордиться нашими творцами", — подытожил Владимир Зеленский.

Отметим, сегодня в Украине отмечают день рождения Тараса Шевченко. В этот день в Киеве состоялась акция, где жители столицы выразили дань уважения Кобзарю.

Кирилл Буданов также обратился к украинцам в день рождения Шевченко. Он вспомнил строки из знаменитого стихотворения "Заповіт" и подчеркнул, что Украина ежедневно выполняет этот призыв в борьбе против врага.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
