Шевченковская премия — Зеленский обратился к творцам

Зеленский обратился к художникам во время Шевченковской премии
В Киеве 9 марта состоялось вручение Шевченковской премии. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к художникам и поблагодарил их за силу.
Как сообщает Новини.LIVE, об этом Владимир Зеленский написал в соцсетях.
Выступление Зеленского на Шевченковской премии
Зеленский поблагодарил всех украинских художников и творцов, кто находит в себе силу и вдохновение для меткого слова, вдохновляющих мелодий, картин или кадров, всем, кто творит украинское.
"Спасибо всем, кто творит украинское. Рождает новое и бережет достояние нашего прошлого. Говорит языком искусства о том, что так близко сегодня каждому из нас, каждому украинцу, каждой украинке. Обо всем, что нас вдохновляет, обо всем, что нам болит, обо всем, что мы прошли, и главное — о надежде, которой сегодня пронизаны каждое произведение, каждая песня, книга, спектакль", — подчеркнул президент.
Он подчеркнул, то, что мы не отдали эту надежду и завоевали эту весну, — это общая заслуга каждого и каждой: наших военных, наших людей, которые работают для государства и всех, кто бережет в себе и своих детях украинскую идентичность.
По его словам, Украине есть кем гордиться и это доказывает Шевченковская премия. Глава государства отметил, что она проходит ежегодно несмотря на войну и есть достойные победители.
"Эта награда не стала формальностью, и она во всех смыслах этого слова растет — становится больше номинаций, становится больше знаковых работ, больше поводов гордиться своим искусством, гордиться нашими творцами", — подытожил Владимир Зеленский.
Отметим, сегодня в Украине отмечают день рождения Тараса Шевченко. В этот день в Киеве состоялась акция, где жители столицы выразили дань уважения Кобзарю.
Кирилл Буданов также обратился к украинцам в день рождения Шевченко. Он вспомнил строки из знаменитого стихотворения "Заповіт" и подчеркнул, что Украина ежедневно выполняет этот призыв в борьбе против врага.
