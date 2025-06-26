Зеленський вручив нагороди бійцям СБУ 26 червня - що відомо

Зеленський вручив нагороди бійцям СБУ. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський висловив вдячність бійцям Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України. Це сталося з нагоди дня створення підрозділу, який відзначався у понеділок, 23 червня.

Про це український повідомив у Telegram.

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Зеленський вручив нагороди бійцям СБУ

У своєму зверненні Зеленський підкреслив виняткову ефективність спецпризначенців у бойових завданнях і вручив державні нагороди військовослужбовцям, які відзначилися під час захисту країни.

"Ви — один із наших найрезультативніших підрозділів. Дякую вам за все, що ви робите для нашої держави і для незалежності України", — сказав президент.

Також він подякував родинам військових за їхню підтримку та виховання справжніх героїв.

Окремо Зеленський вшанував памʼять загиблих бійців, які віддали своє життя в боротьбі за Україну, підкресливши, що держава завжди пам’ятатиме своїх героїв.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський анонсував зустріч в Італії, під час якої йтиметься про відновлення України. У заході візьмуть участь лідери країн, які підтримують український народ у боротьбі проти російської агресії.

Також Зеленський заявив, що кожен військовий злочинець має відповісти за скоєне перед судом. Зокрема, йдеться про російського диктатора Володимира Путіна.