Зеленский вручил награды бойцам СБУ 26 июня - что известно

Зеленский вручил награды бойцам СБУ. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность бойцам Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины. Это произошло по случаю дня создания подразделения, который отмечался в понедельник, 23 июня.

Об этом украинский сообщил в Telegram.

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Зеленский вручил награды бойцам СБУ

В своем обращении Зеленский подчеркнул исключительную эффективность спецназовцев в боевых задачах и вручил государственные награды военнослужащим, которые отличились во время защиты страны.

"Вы — одно из наших самых результативных подразделений. Спасибо вам за все, что вы делаете для нашего государства и для независимости Украины", — сказал президент.

Также он поблагодарил семьи военных за их поддержку и воспитание настоящих героев.

Отдельно Зеленский почтил память погибших бойцов, которые отдали свою жизнь в борьбе за Украину, подчеркнув, что государство всегда будет помнить своих героев.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречу в Италии, во время которой речь пойдет о восстановлении Украины. В мероприятии примут участие лидеры стран, которые поддерживают украинский народ в борьбе против российской агрессии.

Также Зеленский заявил, что каждый военный преступник должен ответить за содеянное перед судом. В частности, речь идет о российском диктаторе Владимире Путине.