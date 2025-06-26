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Зеленский поблагодарил спецназовцев СБУ и вручил награды

Ua ru
Дата публикации 26 июня 2025 21:39
Зеленский вручил награды бойцам СБУ 26 июня - что известно
Зеленский вручил награды бойцам СБУ. Фото: Офис Президента
Ключові моменти Зеленский вручил награды бойцам СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность бойцам Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины. Это произошло по случаю дня создания подразделения, который отмечался в понедельник, 23 июня.

Об этом украинский сообщил в Telegram.

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Зеленский вручил награды бойцам СБУ

В своем обращении Зеленский подчеркнул исключительную эффективность спецназовцев в боевых задачах и вручил государственные награды военнослужащим, которые отличились во время защиты страны.

"Вы — одно из наших самых результативных подразделений. Спасибо вам за все, что вы делаете для нашего государства и для независимости Украины", — сказал президент.

Также он поблагодарил семьи военных за их поддержку и воспитание настоящих героев.

Отдельно Зеленский почтил память погибших бойцов, которые отдали свою жизнь в борьбе за Украину, подчеркнув, что государство всегда будет помнить своих героев.

Напомним, что  Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречу в Италии, во время которой речь пойдет о восстановлении Украины. В мероприятии примут участие лидеры стран, которые поддерживают украинский народ в борьбе против российской агрессии.

Также Зеленский заявил, что каждый военный преступник должен ответить за содеянное перед судом. В частности, речь идет о российском диктаторе Владимире Путине.

Владимир Зеленский СБУ военные война в Украине війна
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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