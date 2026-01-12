Зеленський подякував міністру закордонних справ Норвегії Еспену Барту Ейде

Володимир Зеленський та Еспен Барт Ейде. Фото: кадр із відео

Президент України Володимир Зеленський висловив вдячність міністру закордонних справ Норвегії Еспену Барту Ейде за фінансову допомогу. Вони обговорили ініціативу PURL та перспективи спільного виробництва зброї.

Про це Зеленський повідомив в офіційному Telegram-каналі у понеділок, 12 січня.

Норвегія посилює підтримку України

Президент зазначив, що він цінує сьогоднішнє рішення Осло виділити пакет допомоги для України на суму 400 млн дол. Разом із міністром закордонних справ Норвегії Еспеном Бартом Ейде він обговорив українську енергетичну ситуацію на даний час. Вона погіршується, оскільки Кремль атакує цивільну та енергетичну інфраструктури щодня.

"Це дуже важливо та справді підтримає наших людей. Під час зустрічі з міністром закордонних справ Норвегії Еспеном Бартом Ейде подякував за таку велику допомогу, за всі пакети підтримки для військової, енергетичної сфери. Дякую Норвегії за допомогу від самого початку повномасштабної російської агресії", — так президент Зеленський відреагував на допомогу від Норвегії.

Окрему увагу посадовці приділили дипломатії для досягнення справедливого миру, та участі Норвегії в ініціативі PURL. Зеленський підкреслив важливість її подальшого розвитку, а також значення перспектив спільного виробництва зброї. Йшлося і про інші проєкти в галузі військової співпраці.

