Візит Зеленського до Німеччини 28 травня — президент подякував Мерцу за прийом

Зеленський подякував Мерцу за прийом — що сказав
Президент України Володимир Зеленський подякував канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу за теплий прийом під час візиту до Берліна 28 травня. Країни працюють разом над забезпеченням миру.
Відео візиту глава держави опублікував у Facebook.
Зеленський про візит до Німеччини
Зеленський у промові підкреслив важливість партнерства між Україною та Німеччиною, особливо у питанні підтримки безпеки, миру та стабільності в Європі.
"Німеччина — серед глобальних лідерів у підтримці України та світового порядку, що заснований на правилах. І правила мають зберегтися, щоб нормальне життя людей теж збереглося", — зазначив глава держави.
Президент акцентував увагу на тому, що Україна та Німеччина працюють разом над забезпеченням миру в Україні.
"Важливо, що ми разом працюємо, щоб наблизити мир і допомогти людям нашим — дати їм більше безпеки. Ми стараємось бути в цьому максимально ефективними. Дякую, Фрідріху. Дякую, Німеччина. Слава Україні!" — підсумував Зеленський.
Нагадаємо, 28 травня Президент України Володимир Зеленський перебував з візитом у Німеччині. Там він зробив низку заяв щодо закінчення війни в Україні.
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