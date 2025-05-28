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Зеленський подякував Мерцу за прийом — що сказав

28 травня 2025 17:59
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Візит Зеленського до Німеччини 28 травня — президент подякував Мерцу за прийом
Президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Фото: ОП
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Президент України Володимир Зеленський подякував канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу за теплий прийом під час візиту до Берліна 28 травня. Країни працюють разом над забезпеченням миру.

Відео візиту глава держави опублікував у Facebook.

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Зеленський про візит до Німеччини 

Зеленський у промові підкреслив важливість партнерства між Україною та Німеччиною, особливо у питанні підтримки безпеки, миру та стабільності в Європі.

"Німеччина — серед глобальних лідерів у підтримці України та світового порядку, що заснований на правилах. І правила мають зберегтися, щоб нормальне життя людей теж збереглося", — зазначив глава держави.

Президент акцентував увагу на тому, що Україна та Німеччина працюють разом над забезпеченням миру в Україні.

"Важливо, що ми разом працюємо, щоб наблизити мир і допомогти людям нашим — дати їм більше безпеки. Ми стараємось бути в цьому максимально ефективними. Дякую, Фрідріху. Дякую, Німеччина. Слава Україні!" — підсумував Зеленський.

Зеленський про поїздку до Німеччини
Повідомлення Зеленського у Facebook

Нагадаємо, 28 травня Президент України Володимир Зеленський перебував з візитом у Німеччині. Там він зробив низку заяв щодо закінчення війни в Україні

Володимир Зеленський Німеччина Україна війна в Україні Фрідріх Мерц
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