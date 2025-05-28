Візит Зеленського до Німеччини 28 травня — президент подякував Мерцу за прийом

Президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський подякував канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу за теплий прийом під час візиту до Берліна 28 травня. Країни працюють разом над забезпеченням миру.

Відео візиту глава держави опублікував у Facebook.

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Зеленський у промові підкреслив важливість партнерства між Україною та Німеччиною, особливо у питанні підтримки безпеки, миру та стабільності в Європі.

"Німеччина — серед глобальних лідерів у підтримці України та світового порядку, що заснований на правилах. І правила мають зберегтися, щоб нормальне життя людей теж збереглося", — зазначив глава держави.

Президент акцентував увагу на тому, що Україна та Німеччина працюють разом над забезпеченням миру в Україні.

"Важливо, що ми разом працюємо, щоб наблизити мир і допомогти людям нашим — дати їм більше безпеки. Ми стараємось бути в цьому максимально ефективними. Дякую, Фрідріху. Дякую, Німеччина. Слава Україні!" — підсумував Зеленський.

Повідомлення Зеленського у Facebook

Нагадаємо, 28 травня Президент України Володимир Зеленський перебував з візитом у Німеччині. Там він зробив низку заяв щодо закінчення війни в Україні.