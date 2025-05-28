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Зеленский поблагодарил Мерца за прием — что сказал

28 мая 2025 17:59
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Визит Зеленского в Германию 28 мая - президент поблагодарил Мерца за прием
Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Фридрих Мерц. Фото: ОП
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил канцлера Германии Фридриха Мерца за теплый прием во время визита в Берлин 28 мая. Страны работают вместе над обеспечением мира.

Видео визита глава государства опубликовал в Facebook.

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Зеленский в речи подчеркнул важность партнерства между Украиной и Германией, особенно в вопросе поддержания безопасности, мира и стабильности в Европе.

"Германия — среди глобальных лидеров в поддержке Украины и мирового порядка, основанного на правилах. И правила должны сохраниться, чтобы нормальная жизнь людей тоже сохранилась", — отметил глава государства.

Президент акцентировал внимание на том, что Украина и Германия работают вместе над обеспечением мира в Украине.

"Важно, что мы вместе работаем, чтобы приблизить мир и помочь людям нашим — дать им больше безопасности. Мы стараемся быть в этом максимально эффективными. Спасибо, Фридрих. Спасибо, Германия. Слава Украине!" — подытожил Зеленский.

Зеленський про поїздку до Німеччини
Сообщение Зеленского в Facebook

Напомним, 28 мая Президент Украины Владимир Зеленский находился с визитом в Германии. Там он сделал ряд заявлений относительно окончания войны в Украине.

Владимир Зеленский Германия Украина война в Украине Фридрих Мерц
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