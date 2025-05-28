Визит Зеленского в Германию 28 мая - президент поблагодарил Мерца за прием

Зеленский поблагодарил Мерца за прием — что сказал
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил канцлера Германии Фридриха Мерца за теплый прием во время визита в Берлин 28 мая. Страны работают вместе над обеспечением мира.
Видео визита глава государства опубликовал в Facebook.
Зеленский о визите в Германию
Зеленский в речи подчеркнул важность партнерства между Украиной и Германией, особенно в вопросе поддержания безопасности, мира и стабильности в Европе.
"Германия — среди глобальных лидеров в поддержке Украины и мирового порядка, основанного на правилах. И правила должны сохраниться, чтобы нормальная жизнь людей тоже сохранилась", — отметил глава государства.
Президент акцентировал внимание на том, что Украина и Германия работают вместе над обеспечением мира в Украине.
"Важно, что мы вместе работаем, чтобы приблизить мир и помочь людям нашим — дать им больше безопасности. Мы стараемся быть в этом максимально эффективными. Спасибо, Фридрих. Спасибо, Германия. Слава Украине!" — подытожил Зеленский.
Напомним, 28 мая Президент Украины Владимир Зеленский находился с визитом в Германии. Там он сделал ряд заявлений относительно окончания войны в Украине.
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