Визит Зеленского в Германию 28 мая - президент поблагодарил Мерца за прием

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Фридрих Мерц. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил канцлера Германии Фридриха Мерца за теплый прием во время визита в Берлин 28 мая. Страны работают вместе над обеспечением мира.

Видео визита глава государства опубликовал в Facebook.

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Зеленский в речи подчеркнул важность партнерства между Украиной и Германией, особенно в вопросе поддержания безопасности, мира и стабильности в Европе.

"Германия — среди глобальных лидеров в поддержке Украины и мирового порядка, основанного на правилах. И правила должны сохраниться, чтобы нормальная жизнь людей тоже сохранилась", — отметил глава государства.

Президент акцентировал внимание на том, что Украина и Германия работают вместе над обеспечением мира в Украине.

"Важно, что мы вместе работаем, чтобы приблизить мир и помочь людям нашим — дать им больше безопасности. Мы стараемся быть в этом максимально эффективными. Спасибо, Фридрих. Спасибо, Германия. Слава Украине!" — подытожил Зеленский.

Сообщение Зеленского в Facebook

Напомним, 28 мая Президент Украины Владимир Зеленский находился с визитом в Германии. Там он сделал ряд заявлений относительно окончания войны в Украине.