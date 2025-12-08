Зеленський і Стармер розпочали двосторонні переговори — деталі

Зеленський почав двосторонні переговори зі Стармером — відео
Президент України Володимир Зеленський почав двосторонні переговори з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Глава держави перебуває у Лондоні задля зустрічей з європейськими лідерами.
Про це повідомляє Reuters.
Переговори Зеленського зі Стармером
Президент України Володимир Зеленський, прем'єр Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та президент Франції Еммануель Макрон щойно вийшли з резиденції Стармера після тривалої розмови. Лідери зробили групове фото.
Після цього Стермер і Зеленський повернулися до резиденції, а Макрон і Мерц пішки покинули Даунінг-стріт. Усі вони відмовилися відповідати на будь-які запитання журналістів.
Нагадаємо, напередодні четверо лідерів провели переговори і зробили низку важливих заяв. Вони підтвердили, що й надалі підтримуватимуть Україну.
Також відомо, що після візиту до Лондона Володимир Зеленський вирушить до Брюсселя. Там він зустрінеться з генсеком НАТО Марком Рютте.
