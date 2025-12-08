Зеленський і Стармер розпочали двосторонні переговори — деталі

Відео
Зеленський почав двосторонні переговори зі Стармером — відео

Дата публікації: 8 грудня 2025 17:05
Володимир Зеленський та Кір Стармер. Фото: REUTERS/Toby Melville

Президент України Володимир Зеленський почав двосторонні переговори з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Глава держави перебуває у Лондоні задля зустрічей з європейськими лідерами.

Про це повідомляє Reuters.

Читайте також:

Переговори Зеленського зі Стармером

Президент України Володимир Зеленський, прем'єр Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та президент Франції Еммануель Макрон щойно вийшли з резиденції Стармера після тривалої розмови. Лідери зробили групове фото.

Після цього Стермер і Зеленський повернулися до резиденції, а Макрон і Мерц пішки покинули Даунінг-стріт. Усі вони відмовилися відповідати на будь-які запитання журналістів. 

Нагадаємо, напередодні четверо лідерів провели переговори і зробили низку важливих заяв. Вони підтвердили, що й надалі підтримуватимуть Україну.

Також відомо, що після візиту до Лондона Володимир Зеленський вирушить до Брюсселя. Там він зустрінеться з генсеком НАТО Марком Рютте.   

Автор:
Карина Приходько
