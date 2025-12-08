Видео
Главная Новости дня Зеленский начал двусторонние переговоры со Стармером — видео

Ua ru
Дата публикации 8 декабря 2025 17:05
Зеленский и Стармер начали двусторонние переговоры — детали
Владимир Зеленский и Кир Стармер. Фото: REUTERS/Toby Melville

Президент Украины Владимир Зеленский начал двусторонние переговоры с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Глава государства находится в Лондоне для встреч с европейскими лидерами.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте также:

Переговоры Зеленского со Стармером

Президент Украины Владимир Зеленский, премьер Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон только что вышли из резиденции Стармера после длинного разговора. Лидеры сделали групповое фото.

После этого Стермер и Зеленский вернулись в резиденцию, а Макрон и Мерц пешком покинули Даунинг-стрит. Все они отказались отвечать на любые вопросы журналистов.

Напомним, накануне четверо лидеров провели переговоры и сделали ряд важных заявлений. Они подтвердили, что и в дальнейшем будут поддерживать Украину.

Также известно, что после визита в Лондон Владимир Зеленский отправится в Брюссель. Там он встретится с генсеком НАТО Марком Рютте.

Владимир Зеленский переговоры Лондон война в Украине Кир Стармер
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
