Зеленский и Стармер начали двусторонние переговоры — детали

Президент Украины Владимир Зеленский начал двусторонние переговоры с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Глава государства находится в Лондоне для встреч с европейскими лидерами.

Переговоры Зеленского со Стармером

Президент Украины Владимир Зеленский, премьер Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон только что вышли из резиденции Стармера после длинного разговора. Лидеры сделали групповое фото.

После этого Стермер и Зеленский вернулись в резиденцию, а Макрон и Мерц пешком покинули Даунинг-стрит. Все они отказались отвечать на любые вопросы журналистов.

Напомним, накануне четверо лидеров провели переговоры и сделали ряд важных заявлений. Они подтвердили, что и в дальнейшем будут поддерживать Украину.

Также известно, что после визита в Лондон Владимир Зеленский отправится в Брюссель. Там он встретится с генсеком НАТО Марком Рютте.