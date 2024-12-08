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Зеленський після заяви Трампа розкрив втрати ЗСУ

8 грудня 2024 12:53
Євгенія Брюховецька - редактор
Зеленський назвав кількість втрат ЗСУ на війні проти Росії
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео
Євгенія Брюховецька - редактор

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 7 грудня, у Парижі зустрівся з новообраним президентом США Дональдом Трампом і очільником Франції Емманюелем Макроном. Під час неї український лідер назвав втрати Збройних сил України.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

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За його словами, у Парижі лідери країн обговорили важливі речі на полі бою в Україні та у глобальній ситуації — від нашого фронту до Північної Кореї. Зеленський наголосив на справедливому мирі, який росіяни не мають зруйнувати через кілька років.

"Ми бачимо, як зараз Росія намагається підкорити Грузію після кількох війн проти цієї країни. Росія досі не відпускає Молдову. Зараз росіяни втікають із Сирії, але це не значить, що вони не спробують знов сіяти смерть там. Російська військова присутність є навіть в Африці, і саме з метою дестабілізації", — зазначив він.

Український лідер зауважив, що ми повинні говорити передусім про дієві гарантії миру, бо українці більше за всіх його хочуть. Наразі Росія втратила в Україні понад 750 тисяч людей, з яких 198 тисяч — вбитими.

"Від початку повномасштабної війни Україна втратила 43 тисячі воїнів, які загинули на полі бою. 370 тисяч випадків надання допомоги пораненим, і це з урахуванням, що в нашій армії приблизно 50 % поранених повертаються у стрій, і фіксуються всі поранення, зокрема легкі й повторні", — додав президент.

Він підкреслив, що відмінність України та Росії в тому, що у нас рівень розвитку фронтової медицини значно вищий. 

Також Зеленський закликав не забувати про тисячі українських полонених, серед яких як військові, так і цивільні. Від початку повномасштабного вторгнення додому вже повернули 3935 українців: 3767 воїнів та 168 цивільних.

Крім того, Росія депортувала з окупованих територій сотні тисяч українських дітей й розкидала їх по всій своїй території. Водночас на ТОТ залишаються щонайменше кілька мільйонів людей.

"Ось що таке ця війна. Це не закінчити просто папірцем і кількома підписами. А припинений вогонь без гарантій може бути розпалений знову в будь-який момент, як Путін це вже робив", — підсумував він.

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Скриншот допису Зеленського
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Скриншот допису Зеленського
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Скриншот допису Зеленського

Раніше Трамп заявив, що Зеленський та Україна готові укласти угоду з Росією, аби завершити війну. 

А видання Axios писало, що Трамп вагався стосовно зустрічі із Зеленським у Парижі, але його переконав Макрон.

Володимир Зеленський ЗСУ військові війна в Україні поранення загиблі

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