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Зеленский после заявления Трампа раскрыл потери ВСУ

8 декабря 2024 12:53
Евгения Брюховецкая - редактор
Зеленский назвал количество потерь ВСУ на войне против России
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео
Евгения Брюховецкая - редактор

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 7 декабря, в Париже встретился с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом и главой Франции Эмманюэлем Макроном. В ее ходе украинский лидер назвал потери Вооруженных сил Украины.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

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По его словам, в Париже лидеры стран обсудили важные вещи на поле боя в Украине и в глобальной ситуации от нашего фронта до Северной Кореи. Зеленский отметил справедливый мир, который россияне не должны разрушить через несколько лет.

"Мы видим, как сейчас Россия пытается покорить Грузию после нескольких войн против этой страны. Россия до сих пор не отпускает Молдову. Сейчас россияне бегут из Сирии, но это не значит, что они не попытаются снова сеять смерть там. Российское военное присутствие есть даже в Африке, и именно с целью дестабилизации", — отметил он.

Украинский лидер отметил, что мы должны говорить прежде всего о действенных гарантиях мира, потому что украинцы больше всех его хотят. Сейчас Россия потеряла в Украине более 750 тысяч человек, из которых 198 тысяч — убиты.

"С начала полномасштабной войны Украина потеряла 43 тысячи воинов, погибших на поле боя. 370 тысяч случаев оказания помощи раненым, и это с учетом, что в нашей армии примерно 50 % раненых возвращаются в строй, и фиксируются все ранения, в том числе легкие и повторные", — добавил президент.

Он подчеркнул, что основное отличие Украины и России в том, что у нас уровень развития фронтовой медицины значительно выше.

Также Зеленский призвал не забывать о тысячах украинских пленных, среди которых как военные, так и гражданские. С начала полномасштабного вторжения домой уже вернули 3935 украинцев: 3767 воинов и 168 гражданских.

Кроме того, Россия депортировала с оккупированных территорий сотни тысяч украинских детей и разбрасывала их по всей территории. В то же время на ВОТ остаются по меньшей мере несколько миллионов человек.

"Вот что такое эта война. Это не закончить просто бумажкой и несколькими подписями. А прекращенный огонь без гарантий может быть разожжен снова в любой момент, как Путин это уже делал", — подытожил он.

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Скриншот поста Зеленского
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Скриншот поста Зеленского
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Скриншот поста Зеленского

Ранее Трамп заявил, что Зеленский и Украина готовы заключить соглашение с Россией, чтобы завершить войну.

А издание Axios писало, что Трамп колебался по поводу встречи с Зеленским в Париже, но его убедил Макрон.

Владимир Зеленский ВСУ военные война в Украине ранение погибшие

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