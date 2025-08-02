Зеленський підсумував викриття корупціонерів

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський розповів про зустріч з очільниками НАБУ та САП. Глава держави підсумував сьогоднішні викриття посадовців, що причетні до корупційної схеми на закупівлі дронів та засобів РЕБ.

Про це лідер країни повідомив у своєму вечірньому відеозверненні, опублікованому у Telegram.

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Президент повідомив, що сьогодні, 2 серпня, зустрівся з очільниками НАБУ та САП Семеном Кривоносом та Олександром Клименком.

Він зазначив, що антикорупційні органи викрили на хабарі одного з депутатів Верховної Ради України, також очільників районної та міської адміністрацій, військовослужбовців Національної гвардії України.

За словами глави держави, це були махінації на закупівлях РЕБ та FPV. Він наголосив, що за це має бути повна та справедлива відповідальність.

"Я подякував очільникам антикорупційних органів за цю роботу — за такі викриття. Я хочу подякувати за командну роботу. Є всі можливості в НАБУ і САП, щоб працювати ефективно. Ми розраховуємо на справедливі вироки", — сказав Зеленський.

А також додав, що сьогодні доповідав глава МВС Ігор Клименко. За його інформацією, вже в Нацгвардії триває службове розслідування.

"Очікую на серйозні результати. По всіх підрозділах логістики в Нацгвардії тільки бойові офіцери займатимуть керівні посади. Доручив міністру представити публічно всі деталі нововведень", — підсумував президент.

Нагадаємо, що у суботу, 2 серпня, було проведено низку заходів з викриття осіб, причетних до вчинення корупційного злочину.

Очільник МВС Ігор Клименко заявив, що в справі про корупцію на закупівлі дронів та РЕБ розпочато розслідування стосовно учасників.