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Зеленский подытожил разоблачение коррупционных схем — обращение

Ua ru
Дата публикации 2 августа 2025 21:08
Зеленский подытожил разоблачения коррупционеров
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о встрече с руководителями НАБУ и САП. Глава государства подытожил сегодняшние разоблачения должностных лиц, причастных к коррупционной схеме на закупке дронов и средств РЭБ.

Об этом лидер страны сообщил в своем вечернем видеообращении, опубликованном в Telegram.

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Президент сообщил, что сегодня, 2 августа, встретился с руководителями НАБУ и САП Семеном Кривоносом и Александром Клименко.

Он отметил, что антикоррупционные органы разоблачили на взятке одного из депутатов Верховной Рады Украины, также руководителей районной и городской администраций, военнослужащих Национальной гвардии Украины.

По словам главы государства, это были махинации на закупках РЭБ и FPV. Он подчеркнул, что за это должна быть полная и справедливая ответственность.

"Я поблагодарил руководителей антикоррупционных органов за эту работу — за такие разоблачения. Я хочу поблагодарить за командную работу. Есть все возможности у НАБУ и САП, чтобы работать эффективно. Мы рассчитываем на справедливые приговоры", — сказал Зеленский.

А также добавил, что сегодня докладывал глава МВД Игорь Клименко. По его информации, уже в Нацгвардии продолжается служебное расследование.

"Ожидаю серьезных результатов. По всем подразделениям логистики в Нацгвардии только боевые офицеры будут занимать руководящие должности. Поручил министру представить публично все детали нововведений", — подытожил президент.

Напомним, что в субботу, 2 августа, был проведен ряд мероприятий по разоблачению лиц, причастных к совершению коррупционного преступления.

Глава МВД Игорь Клименко заявил, что в деле о коррупции на закупки дронов и РЭБ начато расследование в отношении участников.

Владимир Зеленский НАБУ коррупция САП наказание
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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