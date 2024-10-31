Зеленський підписав закон про угоди зі слідством у корупційних справах

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 12039 про угоди зі слідством у корупційних справах. Важливо було, аби закон підписали саме до 31 жовтня, щоб Україна отримала виплату по Ukraine Facility Plan у сумі 4 млрд євро.

Про це йдеться на порталі Верховної Ради України.

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Закон про угоди зі слідством у корупційних справах

Закон про угоди зі слідством у корупційних справах. Фото: скриншот

Положеннями закону вносяться зміни до кримінального та кримінально-процесуального кодексів України.

Законопроєкт вводить положення щодо додаткового покарання у вигляді штрафів, яке може бути призначене у тому разі, якщо таке покарання не передбачено в санкції статті. Тобто у разі співпраці зі слідством через викриття співучасників та відшкодування збитків дозволяє призначати менший строк покарання.

Розмір штрафу узгоджується сторонами угоди та призначається судом у таких межах:

за нетяжкі злочини — від 20 тисяч до 120 тисяч гривень неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (НМДГ);

за тяжкі злочини — від 120 тисяч до 6 мільйонів гривень НМДГ;

за особливо тяжкі злочини — від 270 тисяч до 12 мільйонів гривень НМДГ.

Також призначення покарання у вигляді увʼязнення буде можливе на менший строк за певних умов, а саме за відсутності ознак співучасті у вчиненні корупційних злочинів і за умови повного відшкодування підозрюваним або обвинуваченим завданого збитку або заподіяної шкоди.

Зазначається, що закон забороняє укладати угоди з організатором злочину, окрім випадку, коли фігурант справи погоджується викрити іншого організатора.

Зауважимо, що ухвалення відповідного закону є дуже важливим для України, адже тепер вона зможе отримати 4 млрд євро допомоги за програмою Ukraine Facility, бо підписання було обов'язковою умовою.

Нагадаємо, Верховна Рада України 31 жовтня ухвалила державний бюджет на 2025 рік. Це було перше читання.

Також ми писали про те, що Президент України прийняв рішення щодо звільнення Андрія Костіна з посади Генерального прокурора України.