Зеленский подписал закон о соглашениях со следствием по коррупционным делам

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №12039 о соглашениях со следствием по коррупционным делам. Важно было, чтобы закон был подписан именно до 31 октября, чтобы Украина получила выплату по Ukraine Facility Plan в сумме 4 млрд евро.

Об этом идет речь на портале Верховной Рады Украины.

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Закон о соглашениях со следствием по коррупционным делам. Фото: скриншот

Положениями закона вносятся изменения в уголовный и уголовно-процессуальный кодексы Украины.

Законопроект вводит положение о дополнительном наказании в виде штрафов, которое может быть назначено в том случае, если такое наказание не предусмотрено в санкции статьи. То есть в случае сотрудничества со следствием через разоблачения соучастников и возмещения убытков позволяет назначать меньший срок наказания.

Размер штрафа согласовывается сторонами соглашения и назначается судом в таких пределах:

за нетяжкие преступления — от 20 тысяч до 120 тысяч гривен не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (НМДГ);

за тяжкие преступления — от 120 тысяч до 6 миллионов гривен НМДГ;

за особо тяжкие преступления — от 270 тысяч до 12 миллионов гривен НМДГ.

Также назначение наказания в виде заключения будет возможно на меньший срок при определенных условиях, а именно при отсутствии признаков соучастия в совершении коррупционных преступлений и при условии полного возмещения подозреваемым или обвиняемым нанесенного ущерба или причиненного вреда.

Отмечается, что закон запрещает заключать сделки с организатором преступления, кроме случая, когда фигурант дела соглашается разоблачить другого организатора.

Заметим, что принятие соответствующего закона является очень важным для Украины, ведь теперь она сможет получить 4 млрд евро помощи по программе Ukraine Facility, потому что подписание было обязательным условием.

Напомним, Верховная Рада Украины 31 октября приняла государственный бюджет на 2025 год. Это было первое чтение.

Также мы писали о том, что Президент Украины принял решение об увольнении Андрея Костина с должности Генерального прокурора Украины.