Закон про запровадження загальнонаціональної хвилини мовчання підписано

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо вшанування пам’яті співвітчизників, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Він передбачає обов'язкове проведення хвилини мовчання о 9:00.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на карту законопроєкту у п’ятницю, 6 березня.

Що передбачає закон

Органи державної влади та місцевого самоврядування повинні організовувати інформування про початок і завершення загальнонаціональної хвилини мовчання у підпорядкованих їм установах, підприємствах та організаціях, а також на територіях, де вони здійснюють свої повноваження. До поширення відповідних повідомлень долучатимуться і засоби масової інформації незалежно від форми власності. Для цього можуть використовуватися системи оповіщення та інші доступні канали комунікації.

Окремо передбачено щорічне вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 років: у четверту суботу листопада о 16:00 в Україні оголошуватимуть загальнонаціональну хвилину мовчання та проводитимуть акцію "Запали свічку".

У пояснювальних матеріалах наголошується, що щоденна хвилина мовчання має важливе символічне значення — вона є знаком вдячності та пошани до загиблих, сприяє збереженню історичної пам’яті та посиленню суспільної єдності під час війни.

Війна в Україні

Нещодавно Зеленський назвав людину, від якої залежить завершення війни. За його словами, рішення про припинення бойових дій може ухвалити лише російський диктатор Володимир Путін, однак вплинути на нього здатен президент США Дональд Трамп.

Також президент розповів про втрати РФ на війні в Україні — щомісяця гинуть 30 тисяч окупантів. Росіяни, яких відправляють на війну, йдуть на вірну смерть.