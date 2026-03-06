Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортВоенная экономикаАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Деньги ВСУ
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский подписал закон о минуте молчания

Зеленский подписал закон о минуте молчания

Ua ru
Дата публикации 6 марта 2026 15:47
Зеленский одобрил ежедневную минуту молчания в 9:00
Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба Офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, посвящённый увековечению памяти граждан, погибших из-за вооружённой агрессии Российской Федерации. Документ вводит обязательную общенациональную минуту молчания, которая будет проходить ежедневно в 9:00.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на карту законопроекта в пятницу, 6 марта.

Реклама
Читайте также:

Что предусматривает закон

Органы государственной власти и местного самоуправления должны организовывать информирование о начале и завершении общенациональной минуты молчания в подчиненных им учреждениях, предприятиях и организациях, а также на территориях, где они осуществляют свои полномочия. К распространению соответствующих сообщений будут приобщаться и средства массовой информации независимо от формы собственности. Для этого могут использоваться системы оповещения и другие доступные каналы коммуникации.

Отдельно предусмотрено ежегодное чествование памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов: в четвертую субботу ноября в 16:00 в Украине будут объявлять общенациональную минуту молчания и проводить акцию "Зажги свечу".

В пояснительных материалах отмечается, что ежедневная минута молчания имеет важное символическое значение — она является знаком благодарности и уважения к погибшим, способствует сохранению исторической памяти и усилению общественного единства во время войны.

Война в Украине

Недавно Зеленский назвал человека, от которого зависит завершения войны. По его словам, решение о прекращении боевых действий может принять только российский диктатор Владимир Путин, однако повлиять на него способен президент США Дональд Трамп.

Также президент рассказал о потерях РФ на войне в Украине — ежемесячно погибают 30 тысяч оккупантов. Россияне, которых отправляют на войну, идут на верную смерть.

Владимир Зеленский Верховная Рада закон война в Украине минута молчания
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации