Зеленский одобрил ежедневную минуту молчания в 9:00

Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба Офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, посвящённый увековечению памяти граждан, погибших из-за вооружённой агрессии Российской Федерации. Документ вводит обязательную общенациональную минуту молчания, которая будет проходить ежедневно в 9:00.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на карту законопроекта в пятницу, 6 марта.

Что предусматривает закон

Органы государственной власти и местного самоуправления должны организовывать информирование о начале и завершении общенациональной минуты молчания в подчиненных им учреждениях, предприятиях и организациях, а также на территориях, где они осуществляют свои полномочия. К распространению соответствующих сообщений будут приобщаться и средства массовой информации независимо от формы собственности. Для этого могут использоваться системы оповещения и другие доступные каналы коммуникации.

Отдельно предусмотрено ежегодное чествование памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов: в четвертую субботу ноября в 16:00 в Украине будут объявлять общенациональную минуту молчания и проводить акцию "Зажги свечу".

В пояснительных материалах отмечается, что ежедневная минута молчания имеет важное символическое значение — она является знаком благодарности и уважения к погибшим, способствует сохранению исторической памяти и усилению общественного единства во время войны.

Война в Украине

Недавно Зеленский назвал человека, от которого зависит завершения войны. По его словам, решение о прекращении боевых действий может принять только российский диктатор Владимир Путин, однако повлиять на него способен президент США Дональд Трамп.

Также президент рассказал о потерях РФ на войне в Украине — ежемесячно погибают 30 тысяч оккупантов. Россияне, которых отправляют на войну, идут на верную смерть.