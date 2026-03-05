Зеленский назвал ежемесячные потери России в Украине

Зеленский ответил, сколько россиян уничтожают ВСУ ежемесячно
Россия теряет множество людей в Украине. Вооруженные силы уничтожают более 30 тысяч окупантов ежемесячно.
Об этом глава государства заявил в интервью The Independent, передает Новини.LIVE в четверг, 5 марта.
Потери России в войне в Украине
Как отметил глава государства, сейчас нельзя сказать, что инициатива находится в руках России.
"У них есть только одна инициатива — они могут контролировать все у себя дома. Они хотят контролировать информационное пространство, чтобы влиять на людей, убеждать тех, кто подписывает контракты, что все будет хорошо", — отметил Президент Украины.
В то же время он подчеркнул, что россияне, которых отправляют на войну, идут на верную смерть.
"Понятно, что их (Российских военных. — Ред.) убьют. Каждый месяц убивают 30-35 тысяч россиян. Это огромное количество", — заявил Зеленский.
Украинские военные атакуют Россию
Недавно Служба безопасности вместе с другими Силами обороны ударили по порту в РФ. В результате был поражен российский корабль "Адмирал Эссен". Он атаковал Украину "Калибрами".
Кроме того, в ночь на 4 марта Силы обороны Украины ударили по ряду важных российских объектов. Атакованы склады, логистические объекты и места сосредоточения личного состава врага.
Также на фронте в Украине был ликвидирован российский тяжеловес Александр Чепиков. Он вступил в ряды оккупационных войск добровольцем.
