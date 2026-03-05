Видео
Главная Новости дня Зеленский ответил, сколько россиян уничтожают ВСУ ежемесячно

Зеленский ответил, сколько россиян уничтожают ВСУ ежемесячно

Ua ru
Дата публикации 5 марта 2026 18:08
Зеленский назвал ежемесячные потери России в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Россия теряет множество людей в Украине. Вооруженные силы уничтожают более 30 тысяч окупантов ежемесячно.

Об этом глава государства заявил в интервью The Independent, передает Новини.LIVE в четверг, 5 марта.

Читайте также:

Потери России в войне в Украине

Как отметил глава государства, сейчас нельзя сказать, что инициатива находится в руках России.

"У них есть только одна инициатива — они могут контролировать все у себя дома. Они хотят контролировать информационное пространство, чтобы влиять на людей, убеждать тех, кто подписывает контракты, что все будет хорошо", — отметил Президент Украины.

В то же время он подчеркнул, что россияне, которых отправляют на войну, идут на верную смерть.

"Понятно, что их (Российских военных. — Ред.) убьют. Каждый месяц убивают 30-35 тысяч россиян. Это огромное количество", — заявил Зеленский.

Украинские военные атакуют Россию

Недавно Служба безопасности вместе с другими Силами обороны ударили по порту в РФ. В результате был поражен российский корабль "Адмирал Эссен". Он атаковал Украину "Калибрами".

Кроме того, в ночь на 4 марта Силы обороны Украины ударили по ряду важных российских объектов. Атакованы склады, логистические объекты и места сосредоточения личного состава врага.

Также на фронте в Украине был ликвидирован российский тяжеловес Александр Чепиков. Он вступил в ряды оккупационных войск добровольцем.

россияне война в Украине Россия потери оккупантов
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
