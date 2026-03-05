Скільки окупантів щомісяця гине в Україні — Зеленський відповів

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Росія втрачає величезну кількість солдатів в Україні. ЗСУ знищують понад 30 тисяч окупантів щомісяця.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю The Independent, передає Новини.LIVE у четвер, 5 березня.

Втрати Росії у війні в Україні

Як зазначив глава держави, наразі не можна сказати, що ініціатива перебуває в руках Росії.

"У них є тільки одна ініціатива — вони можуть контролювати все у себе вдома. Вони хочуть контролювати інформаційний простір, щоб впливати на людей, переконувати тих, хто підписує контракти, що все буде добре", — зазначив Президент України.

Водночас він наголосив, що росіяни, яких відправляють на війну, йдуть на вірну смерть.

"Зрозуміло, що їх (Російських військових. — Ред.) уб'ють. Щомісяця вбивають 30-35 тисяч росіян. Це величезна кількість", — заявив Зеленський.

Українські військові атакують Росію

Нещодавно Служба безпеки разом з іншими Силами оборони вдарили по порту в РФ. Внаслідок цього було уражено російський корабель "Адмірал Ессен". Він атакував Україну "Калібрами".

Крім того, у ніч проти 4 березня Сили оборони України вдарили по низці важливих російських об'єктів. Атаковано склади, логістичні об'єкти та місця зосередження особового складу ворога.

Також на фронті в Україні було ліквідовано російського важкоатлета Олександра Чепікова. Він вступив до лав окупаційних військ добровольцем.