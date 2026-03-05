Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортВійськова економікаАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Гроші ЗСУ
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський назвав кількість росіян, які гинуть в Україні щомісяця

Зеленський назвав кількість росіян, які гинуть в Україні щомісяця

Ua ru
Дата публікації: 5 березня 2026 18:08
Скільки окупантів щомісяця гине в Україні — Зеленський відповів
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Росія втрачає величезну кількість солдатів в Україні. ЗСУ знищують понад 30 тисяч окупантів щомісяця.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю The Independent, передає Новини.LIVE у четвер, 5 березня.

Реклама
Читайте також:

Втрати Росії у війні в Україні

Як зазначив глава держави, наразі не можна сказати, що ініціатива перебуває в руках Росії.

"У них є тільки одна ініціатива — вони можуть контролювати все у себе вдома. Вони хочуть контролювати інформаційний простір, щоб впливати на людей, переконувати тих, хто підписує контракти, що все буде добре", — зазначив Президент України.

Водночас він наголосив, що росіяни, яких відправляють на війну, йдуть на вірну смерть.

"Зрозуміло, що їх (Російських військових. — Ред.) уб'ють. Щомісяця вбивають 30-35 тисяч росіян. Це величезна кількість", — заявив Зеленський.

Українські військові атакують Росію

Нещодавно Служба безпеки разом з іншими Силами оборони вдарили по порту в РФ. Внаслідок цього було уражено російський корабель "Адмірал Ессен". Він атакував Україну "Калібрами".

Крім того, у ніч проти 4 березня Сили оборони України вдарили по низці важливих російських об'єктів. Атаковано склади, логістичні об'єкти та місця зосередження особового складу ворога.

Також на фронті в Україні було ліквідовано російського важкоатлета Олександра Чепікова. Він вступив до лав окупаційних військ добровольцем.

росіяни війна в Україні війна Росія втрати окупантів
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації