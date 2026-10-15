Зеленський підписав указ про права людини: як це пов’язано з ЄС

Президент України Володимир Зеленський. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №1038/2026, яким затвердив Національну стратегію у сфері прав людини. Кабінет Міністрів має протягом шести місяців розробити план її реалізації на 2027–2029 роки.

Про це пише Новини.LIVE посилаючись на указ №1038/2026.

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Зеленський затвердив Національну стратегію у сфері прав людини

Згідно з указом, Кабінет Міністрів України повинен підготувати операційний план виконання Національної стратегії у сфері прав людини на 2027–2029 роки та затвердити його протягом шести місяців.

До розроблення документа мають залучити зацікавлених органів державної влади, інші державні установи, органи місцевого самоврядування, представників громадянського суспільства та фахівців у сфері прав людини. Надалі уряд повинен затверджувати відповідні операційні плани кожні три роки.

"Забезпечувати щороку до 1 квітня року, що настає за звітним, інформування Президента України про стан виконання операційного плану реалізації Національної стратегії у сфері прав людини", — йдеться в указі.

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Повідомляється, що оновлення стратегії спрямоване на визначення актуальних пріоритетів у сфері прав людини та впровадження ефективних механізмів їх забезпечення з урахуванням євроінтеграційного курсу України.

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