Зеленский подписал указ о правах человека: как это связано с ЕС

Зеленский подписал указ о стратегии в сфере прав человека с курсом на ЕС
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 1038/2026, которым утвердил Национальную стратегию в сфере прав человека. Кабинет министров должен в течение шести месяцев разработать план её реализации на 2027–2029 годы.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на указ № 1038/2026.
Зеленский утвердил Национальную стратегию в сфере прав человека
Согласно указу, Кабинет министров Украины должен подготовить оперативный план выполнения Национальной стратегии в сфере прав человека на 2027–2029 годы и утвердить его в течение шести месяцев.
К разработке документа должны быть привлечены заинтересованные органы государственной власти, другие государственные учреждения, органы местного самоуправления, представители гражданского общества и специалисты в сфере прав человека. В дальнейшем правительство должно утверждать соответствующие операционные планы каждые три года.
"Ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным, обеспечивать информирование Президента Украины о ходе выполнения операционного плана реализации Национальной стратегии в сфере прав человека", — говорится в указе.
Сообщается, что обновление стратегии направлено на определение актуальных приоритетов в сфере прав человека и внедрение эффективных механизмов их обеспечения с учетом евроинтеграционного курса Украины.
Мы сообщали, что европейская интеграция остается стратегическим приоритетом Украины. В четверг, 15 октября, Владимир Зеленский прибыл в Брюссель, где примет участие в заседании Европейского совета и проведет переговоры с международными партнерами. Среди основных вопросов — усиление санкционного давления на Россию и расширение оборонной помощи Украине.
Новини.LIVE сообщали, что украинский лидер также заявил — Украина планирует открыть еще два переговорных кластера в рамках процесса вступления в Европейский Союз. А до конца 2026 года Киев рассчитывает начать переговоры по всем шести кластерам.